Yayınlanma: 19.02.2025 - 19:14

Güncelleme: 19.02.2025 - 19:14

Görevimiz Tehlike filminin yönetmen koltuğunda Brian De Palma oturuyor. Filmin senaristliğini David Koepp ve Robert Towne üstleniyor. Peki, Görevimiz Tehlike filminin konusu ne? Görevimiz Tehlike filminin oyuncuları kim?

GÖREVİMİZ TEHLİKE FİLMİNİN KONUSU NE?

1960’ların çok popüler tv dizisinden uyarlanan filmde, CIA benzeri bir gizli servisin ekip lideri Ethan Hunt, Prag’da gerçekleştirdikleri bir operasyonun ters gitmesi sonucu ihanetle suçlanır ve kendini temize çıkarabilmek için kaçar. Tek şansı, gerçek köstebeği bulmak ve planları ortaya çıkarmaktır.

Bunun için, Hunt ve güvendiği arkadaşlarından oluşan ekibi, CIA’nın merkezindeki yüksek güvenlikle korunan bir bilgisayar sistemine girmek zorundadır.

GÖREVİMİZ TEHLİKE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Cruise

Jon Voight

Emmanuelle Béart

Henry Czerny

Jean Reno

Ving Rhames

GÖREVİMİZ TEHLİKE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Görevimiz Tehlike filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.