Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Christopher McQuarrie üstleniyor. Peki, Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma filminin konusu ne? Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma filminin oyuncuları kim?

SON HESAPLAŞMA FİLMİNİN KONUSU NE?

Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm'ün bıraktığı yerden devam edecek olan film, Ethan Hunt ve ekibinin yanlış ellerde dünyanın sonunu getirebilecek bir AI programı olan The Entity'ye ulaşma mücadelesini anlatıyor.

SON HESAPLAŞMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Cruise

Simon Pegg

Hayley Atwell

Pom Klementieff

Esai Morales

Ving Rhames

Henry Czerny

Shea Whigham

Greg Tarzan Davis

Angela Bassett

Holt McCallany

Janet McTeer

Nick Offerman

Hannah Waddingham

Tramell Tillman

Mark Gatiss

Katy O'Brian

Rolf Saxon

Lucy Tulugarjuk

SON HESAPLAŞMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.