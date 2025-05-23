Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Christopher McQuarrie üstleniyor. Peki, Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma filminin konusu ne? Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma filminin oyuncuları kim?
SON HESAPLAŞMA FİLMİNİN KONUSU NE?
Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm'ün bıraktığı yerden devam edecek olan film, Ethan Hunt ve ekibinin yanlış ellerde dünyanın sonunu getirebilecek bir AI programı olan The Entity'ye ulaşma mücadelesini anlatıyor.
SON HESAPLAŞMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tom Cruise
Simon Pegg
Hayley Atwell
Pom Klementieff
Esai Morales
Ving Rhames
Henry Czerny
Shea Whigham
Greg Tarzan Davis
Angela Bassett
Holt McCallany
Janet McTeer
Nick Offerman
Hannah Waddingham
Tramell Tillman
Mark Gatiss
Katy O'Brian
Rolf Saxon
Lucy Tulugarjuk
SON HESAPLAŞMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.