Görümce filminin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor. Filmin senaristliğini Gupse Özay üstleniyor. Peki, Görümce filminin konusu ne? Görümce filminin oyuncuları kim?
GÖRÜMCE FİLMİNİN KONUSU NE?
Yeliz, kardeşi Ahmet'e çok düşkün olan ve onu herkesten kıskanan bir kadındır, Ahmet, bir gün Deniz adında çok güzel bir kızla tanışır ancak Yeliz, annesi babası öldükten sonra kardeşinden hiç ayrı olmayı istememiştir. Bu nedenle Ahmet'in daha önceki sevgililerini ondan ayırmıştır. Denize de yapmak istediği şey; onu Ahmet'ten ayırmaktır. Bu nedenle, film boyunca bir sürü komik ve çılgınca şeyler yaşarlar.
GÖRÜMCE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Gupse Özay - Yeliz
Buğra Gülsoy - Ahmet
Eda Ece - Deniz
Zeynep Kankonde - Fatoş
Danilo Zanna - Francesco
Özlem Tokaslan - Sonay
Dilşah Demir - Nebo
İnci Pars Özgürgün - İnci
GÖRÜMCE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Görümce filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.