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Görümce filminin konusu ne? Görümce filminin oyuncuları kim?

Görümce filminin konusu ne? Görümce filminin oyuncuları kim?

1.08.2025 20:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Görümce filminin konusu ne? Görümce filminin oyuncuları kim?

Görümce filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Görümce filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Görümce filminin konusu ne? Görümce filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Görümce filminin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor. Filmin senaristliğini Gupse Özay üstleniyor. Peki, Görümce filminin konusu ne? Görümce filminin oyuncuları kim? 

GÖRÜMCE FİLMİNİN KONUSU NE?

Yeliz, kardeşi Ahmet'e çok düşkün olan ve onu herkesten kıskanan bir kadındır, Ahmet, bir gün Deniz adında çok güzel bir kızla tanışır ancak Yeliz, annesi babası öldükten sonra kardeşinden hiç ayrı olmayı istememiştir. Bu nedenle Ahmet'in daha önceki sevgililerini ondan ayırmıştır. Denize de yapmak istediği şey; onu Ahmet'ten ayırmaktır. Bu nedenle, film boyunca bir sürü komik ve çılgınca şeyler yaşarlar.

GÖRÜMCE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gupse Özay - Yeliz

Buğra Gülsoy - Ahmet

Eda Ece - Deniz

Zeynep Kankonde - Fatoş

Danilo Zanna - Francesco

Özlem Tokaslan - Sonay

Dilşah Demir - Nebo

İnci Pars Özgürgün - İnci

GÖRÜMCE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Görümce filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.

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