2025 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan ve 98. Akademi Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Film kategorisinde yarışan Görünmez Kaza (It Was Just an Accident) 6 Mart itibarıyla MUBI kataloğuna eklendi. Peki, Görünmez Kaza filminin konusu nedir? Görünmez Kaza filminin oyuncuları kimler?

GÖRÜNMEZ KAZA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Görünmez Kaza, küçük bir kaza olarak başlayan ancak giderek daha ciddi sonuçlara yol açan bir olayı konu ediyor. Oto tamircisi Vahid, bir gün hapishanede kendisine işkence etmiş olabileceğini düşündüğü bir adamla tesadüfen karşılaşır. İçindeki intikam duygusuna yenilen Vahid, onu kaçırarak gerçeği ortaya çıkarmaya karar verir. Ancak şüphelinin gerçekten Eghbal olup olmadığına dair tek ipucu, protez bacağından gelen o kendine özgü gıcırtı sesidir. Kimliğinden emin olabilmek için Vahid, yakın zamanda hapisten çıkmış ve benzer acılar yaşamış insanlardan oluşan bir gruptan yardım ister. Fakat gerçeğe yaklaşmaya çalıştıkça durum giderek daha tehlikeli bir hâl alır. Farklı geçmişlere ve dünya görüşlerine sahip bu insanlar, bir noktada şu sorularla yüzleşmek zorunda kalır: Karşılarındaki kişi gerçekten aradıkları adam mı? Ve eğer öyleyse, intikam almak adalet midir, yoksa yeni bir şiddet döngüsünün başlangıcı mı?

GÖRÜNMEZ KAZA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Ebrahim Azizi