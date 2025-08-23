Gözleri KaraDeniz dizisi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Altan Dönmez, Orkun Çatak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaristliğini Ali Can Yaraş, Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut üstleniyor. Gözleri KaraDeniz dizisinin nerede ve ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Gözleri KaraDeniz dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Gözleri KaraDeniz dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Karadeniz’de büyüyen asi genç Azil, geçmişine dair büyük bir gerçekle yüzleşir: Türkiye’nin en kudretli ailelerinden Maçari’lerin kayıp varisidir. Annesinin ölümünün ardından gerçeklerin izini sürerek İstanbul’un karanlık dünyasına giren Azil, burada hem kardeşiyle büyük bir hesaplaşmaya hem de imkânsız bir aşka sürüklenir. Entrikalar, ihanetler ve güç savaşlarının içinde Azil’in sınavı yalnızca cesaretle değil, vicdanla da verilecektir.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Halit Özgür Sarı

Özge Yağız

Mehmet Özgür

Yonca Şahinbaş

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gözleri KaraDeniz dizisi atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.