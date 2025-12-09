Gözleri KaraDeniz dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Gözleri KaraDeniz dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Gözleri KaraDeniz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Gözleri KaraDeniz dizisinin son bölümünde ne oldu?

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Azil, denizdeki tehlikeli teslimatı başarıyla tamamladıktan sonra Ertuğrul'la arasındaki güveni pekiştirir ancak Güneş'in İstanbul'a gidip gitmediğini öğrenememenin huzursuzluğunu taşır.

Bu sırada Güneş, Haki'nin havaalanında onu durdurmasıyla İstanbul'a gitmekten vazgeçip Rize'de kalır ve çocuklarla geçirdiği vakitte yeniden nefes alır. Azil, Fatoş'tan Güneş'in gitmediğini öğrenince soluğu onun yanında alır; ikili, ilk kez kalplerindeki kırgınlığı ve yanlış anlamaları açıkça konuşma cesareti bulur. Güneş, Azil'e hâlâ aşık olduğunu fakat güveninin sarsıldığını söyleyerek ilişkilerini zamana bırakmayı teklif eder. Azil ise bu kez duygularını saklamadan Güneş'in hayatında kalmak için mücadele edeceğini hissettirir.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Gözleri KaraDeniz dizisinin yeni bölümü 9 Aralık Salı akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.