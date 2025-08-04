Greenland Son Sığınak filminin yönetmen koltuğunda Ric Roman Waugh oturuyor. Filmin senaristliğini Chris Sparling üstleniyor. Peki, Greenland Son Sığınak filminin konusu ne? Greenland Son Sığınak filminin oyuncuları kim?

GREENLAND SON SIĞINAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Greenland, büyük bir felaketten kurtulmak için mücadele eden bir ailenin hayatına odaklanıyor. Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabiliecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland’daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.

GREENLAND SON SIĞINAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gerard Butler

Morena Baccarin

David Denman

Hope Davis

Roger Dale Floyd

Andrew Bachelor

Merrin Dungey

Holt McCallany

Scott Glenn

Randal Gonzalez

Scott Poythress

Claire Bronson

Madison Johnson

Gary Weeks

Tracey Bonner

Joshua Mikel

Mike Gassaway

Kendrick Cross

Jaime Andrews

Patti Schellhaas

Cate Jones

Olaolu Winfunke

GREENLAND SON SIĞINAK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Greenland Son Sığınak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.