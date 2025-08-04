Greenland Son Sığınak filminin yönetmen koltuğunda Ric Roman Waugh oturuyor. Filmin senaristliğini Chris Sparling üstleniyor. Peki, Greenland Son Sığınak filminin konusu ne? Greenland Son Sığınak filminin oyuncuları kim?
GREENLAND SON SIĞINAK FİLMİNİN KONUSU NE?
Greenland, büyük bir felaketten kurtulmak için mücadele eden bir ailenin hayatına odaklanıyor. Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabiliecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland’daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.
GREENLAND SON SIĞINAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Gerard Butler
Morena Baccarin
David Denman
Hope Davis
Roger Dale Floyd
Andrew Bachelor
Merrin Dungey
Holt McCallany
Scott Glenn
Randal Gonzalez
Scott Poythress
Claire Bronson
Madison Johnson
Gary Weeks
Tracey Bonner
Joshua Mikel
Mike Gassaway
Kendrick Cross
Jaime Andrews
Patti Schellhaas
Cate Jones
Olaolu Winfunke
GREENLAND SON SIĞINAK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Greenland Son Sığınak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.