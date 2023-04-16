Gülcemal dizisi nerede çekiliyor? Gülcemal dizisi hangi şehirde çekiliyor?
FOX TV ekranlarında yayınlanan başrollerinin Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in paylaştığı Gülcemal dizisinin nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Gülcemal dizisi nerede çekiliyor? Gülcemal dizisi hangi şehirde çekiliyor?
Yönetmenliğini Ali Balcı'nın yaptığı, senaryosunu Eda Tezcan'ın yazdığı Gülcemal dizisinin sahnelerinin çekildiği yerler izleyicileri meraklandırdı. İzleyiciler, Gülcemal dizisinin nerede, hangi şehirde çekildiğini araştırıyor. Peki, Gülcemal dizisi nerede çekiliyor? Gülcemal dizisi hangi şehirde çekiliyor? İşte ayrıntılar...
GÜLCEMAL DİZİSİ KONUSU NE?
Annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor... Gülcemal'in annesiyle olan savaşında, hiç hesapta olmayan aşk mı yoksa yıllardır güttüğü kin mi galip gelecektir? Bedellerle dolu bu yolda Gülcemal, gaddar bir avcıyken açık bir ava mı dönüşecektir? Peki Deva? Nihayet teslim olduğunda, anlayacak mıdır bu aşkın imkansız olduğunu?
GÜLCEMAL DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Murat Ünalmış (Gülcemal)
Melis Sezen (Deva)
Edip Tepeli
Nilay Erdönmez
Atilla Şendil
Cahit Gök
Nilüfer Açıkalın
Samet Kaan Kuyucu
Meltem Akçöl
İpek Ayaz Kortunç
Sabahattin Yakut
Gökçem Çoban
Melike Küçük
Ayda Aksel
GÜLCEMAL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
FOX TV’nin yeni dizisi Gülcemal hakkında izleyicilerin en çok merak ettiği sorulardan birisi dizinin nerede çekildiği oldu. İlk bölümden itibaren ilgiyle takip edilen Gülcemal dizisi Bursa'da çekiliyor. Dizinin sahne çekimleri Bursa'nın çeşitli ilçelerinde gerçekleştiriliyor.
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