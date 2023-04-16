Yayınlanma: 16.04.2023 - 11:53

Güncelleme: 16.04.2023 - 11:53

Yönetmenliğini Ali Balcı'nın yaptığı, senaryosunu Eda Tezcan'ın yazdığı Gülcemal dizisinin sahnelerinin çekildiği yerler izleyicileri meraklandırdı. İzleyiciler, Gülcemal dizisinin nerede, hangi şehirde çekildiğini araştırıyor. Peki, Gülcemal dizisi nerede çekiliyor? Gülcemal dizisi hangi şehirde çekiliyor? İşte ayrıntılar...

GÜLCEMAL DİZİSİ KONUSU NE?

Annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor... Gülcemal'in annesiyle olan savaşında, hiç hesapta olmayan aşk mı yoksa yıllardır güttüğü kin mi galip gelecektir? Bedellerle dolu bu yolda Gülcemal, gaddar bir avcıyken açık bir ava mı dönüşecektir? Peki Deva? Nihayet teslim olduğunda, anlayacak mıdır bu aşkın imkansız olduğunu?

GÜLCEMAL DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Murat Ünalmış (Gülcemal)

Melis Sezen (Deva)

Edip Tepeli

Nilay Erdönmez

Atilla Şendil

Cahit Gök

Nilüfer Açıkalın

Samet Kaan Kuyucu

Meltem Akçöl

İpek Ayaz Kortunç

Sabahattin Yakut

Gökçem Çoban

Melike Küçük

Ayda Aksel

GÜLCEMAL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

FOX TV’nin yeni dizisi Gülcemal hakkında izleyicilerin en çok merak ettiği sorulardan birisi dizinin nerede çekildiği oldu. İlk bölümden itibaren ilgiyle takip edilen Gülcemal dizisi Bursa'da çekiliyor. Dizinin sahne çekimleri Bursa'nın çeşitli ilçelerinde gerçekleştiriliyor.