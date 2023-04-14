Yollarda filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Yollarda filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 14.04.2023 - 19:55

Güncelleme: 14.04.2023 - 19:55

Yollarda (Roads), yönetmenliğini ve senaristliğini Sebastian Schipper'in üstlendiği, 2019 yapımlı bir komedi/macera filmidir.

YOLLARDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Asi ve genç bir adam, üvey babasının karavanını çalarak Fas’tan Fransa’daki gerçek babasını bulmak üzere yola çıkar.

Asi ve genç bir adam, üvey babasının karavanını çalarak Fas’tan Fransa’daki gerçek babasını bulmak üzere yola çıkar. Yolda, Avrupa’ya gitmeye çalışan Kongo’lu bir gençle tanışır. Bu yolculukta ikilinin başına gelecek olan olaylar sadece kendilerini değil etraflarında bulunan insanların da yaşamını etkileyecektir.

YOLLARDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Fionn Whitehead

Stéphane Bak

Ben Chaplin

YOLLARDA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Yollarda filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlenmiştir.