Yollarda filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Yollarda filminin IMDb puanı kaç?
Yollarda filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Yollarda filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Yollarda filminin IMDb puanı kaç?
Yollarda (Roads), yönetmenliğini ve senaristliğini Sebastian Schipper'in üstlendiği, 2019 yapımlı bir komedi/macera filmidir.
YOLLARDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Asi ve genç bir adam, üvey babasının karavanını çalarak Fas’tan Fransa’daki gerçek babasını bulmak üzere yola çıkar.
Asi ve genç bir adam, üvey babasının karavanını çalarak Fas’tan Fransa’daki gerçek babasını bulmak üzere yola çıkar. Yolda, Avrupa’ya gitmeye çalışan Kongo’lu bir gençle tanışır. Bu yolculukta ikilinin başına gelecek olan olaylar sadece kendilerini değil etraflarında bulunan insanların da yaşamını etkileyecektir.
YOLLARDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Fionn Whitehead
Stéphane Bak
Ben Chaplin
YOLLARDA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Yollarda filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlenmiştir.
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