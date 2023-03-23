Çağatay Ulusoy'un Kubra dizisindeki partneri belli oldu
Netflix için hazırlanan Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı "Kubra" dizisinin hazırlıkları devam ederken Çağatay Ulusoy'un sevgilisini canlandıracak oyuncu belli oldu.
Bir süredir setlerden uzak kalan Çağatay Ulusoy yeni diziyle setlere geri dönüyor. Çağatay Ulusoy bir süre önce yayınlanan Hakan Muhafız dizisiyle tüm dünyada ses getiren oyunculardan biri olmayı başarmıştı.
Netflix platformunda yayınlanan dizi sadece Türkiye'de değil tüm dünyada büyük ses getirmişti.
KUBRA DİZİSİNDE KADRO BELLİ OLDU
Büşra Develi, Ahsen Eroğlu ve Aytek Şayan'ın da rol alacağı dizide Çağatay Ulusoy 'Gökhan' rolüne hayat verecek. Ünlü oyuncuya başrolde kendisine eşlik edecek mahalledeki sevgilisi Merve’yi canlandıracak oyuncu da belli oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Üç Kuruş dizisindeki oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Aslıhan Malbora, 'Kubra'da Merve rolüne hayat verecek. Son dönemde teklif üzerine teklif alan ünlü yıldız 'Kubra' dizisinin 2 sezonunda da rol alacak. Malbora, daha sonra geçen yıl proje anlaşması yaptığı Ay Yapım’ın kendisine sunduğu projeleri değerlendirecek.
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