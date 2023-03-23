Aslıhan Malbora kimdir, nereli, kaç yaşında? Aslıhan Malbora hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 17:56

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 17:56

Büşra Develi, Ahsen Eroğlu ve Aytek Şayan'ın da rol alacağı dizide Çağatay Ulusoy 'Gökhan' rolüne hayat verecek. Ünlü oyuncuya başrolde kendisine eşlik edecek mahalledeki sevgilisi Merve’yi canlandıracak oyuncu da belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Üç Kuruş dizisindeki oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Aslıhan Malbora, 'Kubra'da Merve rolüne hayat verecek. Son dönemde teklif üzerine teklif alan ünlü yıldız 'Kübra' dizisinin 2 sezonunda da rol alacak. Malbora, daha sonra geçen yıl proje anlaşması yaptığı Ay Yapım’ın kendisine sunduğu projeleri değerlendirecek.

ASLIHAN MALBORA KİMDİR?

Aslıhan Malbora, 27 Mart 1995'da Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini Afyonkarahisar'da tamamladı. Yükseköğrenimine devam etmek için 2012 yılında İstanbul'a giderek İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gördü. Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başladı. Oyunculuğa 2017 yılında yayımlanan Seven Ne Yapmaz dizisinde canlandırdığı Zeynep rolü ile başladı. Kalbimin Sultanı (2018) Saliha Sultan karakterini, Her Yerde Sen (2019) dizisinde Ayda, Gel Dese Aşk dizisinde Derin rollerini canlandırdı. Daha sonra, Üç Kuruş (2021) dizisinde Leyla Çaka rolünde oynadı. Son olarak ise, Darmaduman dizisinde Ece Servet karakterini canlandırdı.

Televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde rol aldı. Aile Hükûmeti (2020) adlı komedi filminde Zeynep karakterini canlandırdı.

ASLIHAN MALBORA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2017 Seven Ne Yapmaz Zeynep

2018 Kalbimin Sultanı Saliha Sultan

2018 Ağlama Anne Zeynep Fırıncıoğlu

2019 Her Yerde Sen Ayda Akman

2020 Gel Dese Aşk Derin Düdenli

2021 Oluversin Gari Derya

2021 Üç Kuruş Leyla Çaka Tekin

2022 Darmaduman Ece Servet

ASLIHAN MALBORA HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2020 Aile Hükümeti Zeynep

2021 Herşeye Rağmen Melahat

2021 Geçen Yaz Ebru

2021 Etkileyici Leyla Demir

2023 Kübra Merve