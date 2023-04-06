Gülcemal dizisinin Zafer'i Ayda Aksel kimdir, nereli, kaç yaşında? Ayda Aksel hangi dizi ve filmlerde oynadı?
FOX TV ekranlarında başlayan Gülcemal dizisinde Zafer karakterine hayat veren Ayda Aksel'in kim olduğu, nereli olduğu ve hangi dizi-filmlerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Gülcemal dizisinin Zafer'i Ayda Aksel kimdir, nereli, kaç yaşında? Ayda Aksel hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Başrollerinde Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in rol aldığı Gülcemal dizisinin oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Özellikle dizide Zafer karakterine hayat veren Ayda Aksel'in oyunculuk kariyeri arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gülcemal dizisinin Zafer'i Ayda Aksel kimdir, nereli, kaç yaşında? Ayda Aksel hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
AYDA AKSEL KİMDİR?
Ayda Aksel, 31 Ekim 1962 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. İlkokul döneminde konservatuvarın bale ve viyolonsel bölümünde okumuştur. Reklam filmlerinde seslendirme yapan Ayda Aksel, 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün kadrolu elemanı olarak çalıştı. Daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu’nda çalıştı. ‘‘Diyalog”da ders verdi.
AYDA AKSEL ÖZEL HAYATI
Ayda Aksel, iki defa evlendi. İlk evliliğini inşaat mühendisi Haluk Semi Yüngül ile yaptı. 1993 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi Atilla Bey 2010 yılında öldü. İlk eşinden Leyla adında bir kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var.
AYDA AKSEL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
- Gülcemal - 2023- (Zafer)
- Baba - 2022 (Fazilet Saruhanlı)
- Hercai - 2019-2021 (Azize Aslanbey)
- Gülperi - 2018 (Ayten)
- Dudullu Postası - 2018 (Emine)
- Tutsak - 2017 (Leman Gürhan)
- Poyraz Karayel - 2016-2017 (Nevra Saygıner)
- Kördüğüm - 2016
- Zengin Kız Fakir Oğlan - 2012-2015 (Serpil Yılmaz)
- Yalancı Bahar - 2011
- Gönülçelen - 2010-2011
- Esir Kalpler - 2006
- Hatırla Sevgili - 2006 (Selma Gürsoy)
- Adı Aşk Olsun - 2004
- Kıvılcım - 1999
- Kurtuluş - 1994 (Halide Edib)
- Yıldızlar Gece Büyür - 1991
- Yaprak Dökümü - 1988
- Üç İstanbul - 1983 (Belkıs)
AYDA AKSEL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
- Mucize 2: Aşk - 2019
- Hayat Öpücüğü - 2015
- Mandıra Filozofu - 2014
- Aşk Kırmızı - 2013
- Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm - 2011
- Bir Avuç Deniz - 2011
- Aşk Tesadüfleri Sever - 2011
- Kars Öyküleri - 2010
- Sınav - 2006
- Halk Düşmanı - 2004
- Kaçıklık Diploması - 1998
- Cumhuriyet - 1998
- Bir Erkeğin Anatomisi - 1996
AYDA AKSEL ÖDÜLLERİ
- 16. Sadri Alışık Ödülleri : Yılın En İyi Yardımcı Kadın Oyuncusu - Aşk Tesadüfleri Sever - Ömer Faruk Sorak
- Afife Tiyatro Ödülleri : Yılın Müzikal ya da Komedi Dalında En Başarılı Kadın Oyuncusu - Omuzumdaki Melek - 2007
- Lions Tiyatro Ödülleri : En Başarılı Kadın Oyuncu - Omuzumdaki Melek - 2007
- İstanbul Teknik Üniversitesi : En Başarılı Kadın Oyuncu - Omuzumdaki Melek - 2007
- İsmet Küntay : En İyi Kadın Oyuncu Ödülü - Yarım Bardak Su - 2004
- Afife Tiyatro Ödülleri : En İyi Kadın Oyuncu Ödülü - Ölümüne Suçlu - 2003
- 11. Ankara Film Festivali : En İyi Kadın Oyuncu - Kaçıklık Diploması - 1999
- 10. Orhan Arıburnu Ödülleri : En İyi Kadın Oyuncu - Kaçıklık Diploması - 1999
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