Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 17:24

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 17:24

Başrollerinde Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in rol aldığı Gülcemal dizisinin oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Özellikle dizide Zafer karakterine hayat veren Ayda Aksel'in oyunculuk kariyeri arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gülcemal dizisinin Zafer'i Ayda Aksel kimdir, nereli, kaç yaşında? Ayda Aksel hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

AYDA AKSEL KİMDİR?

Ayda Aksel, 31 Ekim 1962 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. İlkokul döneminde konservatuvarın bale ve viyolonsel bölümünde okumuştur. Reklam filmlerinde seslendirme yapan Ayda Aksel, 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün kadrolu elemanı olarak çalıştı. Daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu’nda çalıştı. ‘‘Diyalog”da ders verdi.

AYDA AKSEL ÖZEL HAYATI

Ayda Aksel, iki defa evlendi. İlk evliliğini inşaat mühendisi Haluk Semi Yüngül ile yaptı. 1993 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi Atilla Bey 2010 yılında öldü. İlk eşinden Leyla adında bir kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var.

AYDA AKSEL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Gülcemal - 2023- (Zafer)

Baba - 2022 (Fazilet Saruhanlı)

Hercai - 2019-2021 (Azize Aslanbey)

Gülperi - 2018 (Ayten)

Dudullu Postası - 2018 (Emine)

Tutsak - 2017 (Leman Gürhan)

Poyraz Karayel - 2016-2017 (Nevra Saygıner)

Kördüğüm - 2016

Zengin Kız Fakir Oğlan - 2012-2015 (Serpil Yılmaz)

Yalancı Bahar - 2011

Gönülçelen - 2010-2011

Esir Kalpler - 2006

Hatırla Sevgili - 2006 (Selma Gürsoy)

Adı Aşk Olsun - 2004

Kıvılcım - 1999

Kurtuluş - 1994 (Halide Edib)

Yıldızlar Gece Büyür - 1991

Yaprak Dökümü - 1988

Üç İstanbul - 1983 (Belkıs)

AYDA AKSEL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Mucize 2: Aşk - 2019

Hayat Öpücüğü - 2015

Mandıra Filozofu - 2014

Aşk Kırmızı - 2013

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm - 2011

Bir Avuç Deniz - 2011

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011

Kars Öyküleri - 2010

Sınav - 2006

Halk Düşmanı - 2004

Kaçıklık Diploması - 1998

Cumhuriyet - 1998

Bir Erkeğin Anatomisi - 1996

AYDA AKSEL ÖDÜLLERİ