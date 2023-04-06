Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir kimdir? Bünyamin Demir kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 12:05

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 12:05

Bünyamin Demir, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AKP adayı olarak Güngören Belediye Başkanlığı'na seçildi. Bünyamin Demir'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

BÜNYAMİN DEMİR KİMDİR?

Bünyamin Demir, 1982'de İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzon Akçaabatlı olan Demir, eğitim hayatına Almanya’da başladı. Ortaokul ve lise eğitimini Güngören Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nde sürdüren Demir, okulun ilk mezunları arasında yer almıştır. 2004 yılında Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olarak serbest mimarlık yapmaya başlamıştır. Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı altında yürüttüğü lisansüstü eğitimi neticesinde 2006 yılında yüksek lisans, 2010 yılında doktora derecesi aldı.

AKP'nin kuruluşundan beri farklı kademelerinde hizmet eden Bünyamin Demir, 2008 yılı itibariyle İstanbul Gençlik Kolları’nda çalışmalara başladı ve yönetim ve yürütme kurullarında çalışmalar yürüttü. 2010-2014 döneminde yerel seçim, genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde; İstanbul Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak seçim çalışmalarında bulundu. 2014-2018 yılları arasında AKP MKYK yedek üyeliği yaptı, 6 Mayıs 2018 İstanbul İl Kongresi sonrasında Ekonomi İşleri’nden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Bünyamin Demir, 2009 yılında kurulan Medhal İlmi Araştırma Derneğinin başkanı, 2017 yılında kurulan Medhal Hizmet ve Dayanışma Kooperatifinin kurucuları arasında yer aldı.

Demir, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AKP adayı olarak Güngören Belediye Başkanlığı'na seçildi.

ÖZEL YAŞAMI

Bünyamin Demir, evli ve dört çocuk babasıdır.







