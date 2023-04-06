Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 10:37

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 10:37

Hüsnü Şenlendirici'nin kansere yakalandığı ve ameliyata alındığı belirtildi. Hayranları ünlü sanatçının sağlık durumunu ve ne kanserine yakalandığını merak ediyor. Peki, Hüsnü Şenlendirici kimdir, nereli, kaç yaşında? Hüsnü Şenlendirici hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ HASTALIĞI NE?

Ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici bağırsak kanserine yakalandı. 'Şarkılar Bizi Söyler' programı ile ekranlarda olan 46 yaşındaki sanatçının ameliyat olduğu ve doktor gözetiminde kalması gerektiği belirtildi.

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, ameliyata giren Şenlendirici'nin bağırsağından 11 santim alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ KİMDİR?

Hüsnü Şenlendirici, 12 Temmuz 1976 tarihinde İzmir, Bergama'da dünyaya geldi. Hüsnü Şenlendirici, Roman kökenli müzik geleneğine sahip bir ailenin çocuğudur. Dedeleri Hüsnü Şenlendirici (klarnet, trompet) ve Fahrettin Köfeci (klarnet) ve babası Ergün Şenlendirici (trompet) gibi o da 5 yaşında klarnet çalmaya başladı. 12 yaşına kadar Ege ve Anadolu'nun çeşitli kültürleriyle müzikal yolculuğa çıktı. 1988'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümüne girdi ve 4 yıl sonra okuldan ayrıldı.

Vurmalı çalgılar ustası Okay Temiz'in o yıllardaki “Magnetic Band” grubu ile çalmaya başlayan Şenlendirici, grupla birlikte yüzlerce festivalde Türkiye’yi temsil etti. O sırada, “Embrio” grubunun albüm kaydında çaldı ve birlikte turneye çıktı. Başta Türk müziğinin çeşitli dallarındaki sanatçılar olmak üzere, Türk pop ve cazının önemli sanatçılarına sahne ve albüm kayıtlarında eşlik etti.

1996 yılında, askerdeyken Pozitif'ten gelen teklif sonrası New York'lu acid jazz, funk topluluğu Brooklyn Funk Essentials ile ortak bir albüm ve konser yapmak amacıyla çoğu Türk müziğine özgü enstrümanlardan oluşan 13 kişilik bugünün ünlü Laço Tayfa’sını kurmuştur. Brooklyn Funk Essentials ve Laço Tayfa ortaklığından doğan “In the Buzzbag” albümünün gördüğü ilgi sonucu Laço Tayfa şimdiki 8 kişilik hâlini almıştır. 2000 yılında ise ilk solo albümü “Bergama Gaydası”nı Doublemoon etiketiyle yayımlamıştır. “Bergama Gaydası”, Türkiye’den sonra etnik müzik plak şirketlerinden biri sayılan Traditional Crossroads tarafından tüm dünyada dağıtılmış ve ardından yurt içi ve yurt dışı konserleri gelmiştir.

Hüsnü Şenlendirici, Türk müziğini yurt dışında tanıtmak ve daha geniş kitlelere sevdirmek amacıyla beş kişilik 'Hüsnü Şenlendirici ve Saz Arkadaşları' adıyla bir grup daha kurdu.

Laço Tayfa grubundan bağımsız olarak da çalışmalar yürüten Hüsnü Şenlendirici, T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 2002 yılında gerçekleşen 'Anadolu Güneşi' projesi kapsamında Lütfi Kırdar Salonu'nda Kubat ve Belkıs Akkale'ye Senfoni Orkestrası'na eşlik etti.

Hüsnü Şenlendirici müzikal yolculuğuna, grubu Laço Tayfa ile yaptığı “Hicaz Dolap” albümü ile devam etti.

2003 yazında Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde ünlü Yunan klarnet ustası Vassilis Saleas ile verdiği konser Hüsnü Şenlendirici ve Laço Tayfa’nın müzik kariyerinde önemli bir yere sahiptir.

2005 sezonunda TRT 2'de yayınlanan “Dünyanın Türküsü” isimli programın sunuculuğunu üstlenerek TV dünyasına giren Hüsnü Şenlendirici, 2 Eylül 2005 tarihinde Hüsn-ü Klarnet isimli ilk solo albümünü çıkardı.

Özcan Deniz ile beraber Harbiye Açıkhava Tiyatosu'nda verdiği konser ve Sertab Erener ile Bursa Festivali'nde verdiği konserle on binlerce kişiye müziğini duyurdı. atv'de Ferhat Göçer ile beraber sunduğu “Sarı-Sıcak” programını yaptı.

2011 Nisan ayında Türkiye’ye gelen New York Gipsy All Stars ile İstanbul Babylon’da ve İzmir Arena’da konserler verdi.

11 Nisan 2013 tarihinde İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan ile birlikte kurdukları Taksim Trio ile ikinci albümleri olan Taksim Trio 2 isimli albümü çıkardılar. Albüm Dokuz Sekiz Müzik firması tarafından piyasaya sürüldü.

27 Kasım 2015 tarihinde üçüncü solo albümü olan Hüsn-ü Avare'yi müzikseverlere sundu. Bu albümün çıkış şarkısı olan "Avare" isimli parçaya bir de klip çekti.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ ALBÜMLERİ