Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 11:21

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 11:21

Eski Kültür ve Devlet Bakanı Fikri Sağlar ve BirGün gazetesi yazarı Fikri Sağlar, 3 Nisan'da Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde İnce ile Memleket Partisi Genel Merkezi’nde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Sağlar, uzlaşının gerçekleşmediği bilgisinin de Kılıçdaroğlu'na sunulduğunu açıkladı. Sağlar, "Duyuru" başlıklı yazısında, "Yapılan görüşmede Sn. İnce, partililerine ve kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren 113 bin destekçisine saygısı nedeniyle, seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olamayacağını bildirmiştir" ifadelerine yer verdi. Peki, Fikri Sağlar kimdir, nereli, kaç yaşında? Fikri Sağlar hangi partide görev yaptı? İşte ayrıntılar...

FİKRİ SAĞLAR KİMDİR?

Asıl adı Durmuş Fikri Sağlar olan eski Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Sağlar, 1 Ocak 1953 tarihinde Mersin'in Mut ilçesinde dünyaya geldi. Fikret Sağlar, Galatasarat Lisesini bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu.

Önce Sosyaldemokrat Halkçı Partiyi ardından Cumhuriyet Halk Partisini 17., 18., 19. ve 20. dönemlerde İçel Milletvekili olarak temsil etti. SHP'de çok genç yaşta genel sekreterlik yaptı. 49., 50. ve 52. Hükûmetlerde Kültür Bakanlığı yaptı ve 50. Hükûmet'te revizyon sonucu Kültür Bakanlığı'ndan Devlet Bakanlığı'na getirildi. Susurluk Kazasının ardından kurulan TBMM Susurluk Komisyonu'nda üyelik yaptı. 18 Nisan 1999 tarihindeki genel seçimlerde CHP yüzde 8,71 oy alıp baraj altında kalınca milletvekilliği sona erdi.

2004 Türkiye yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını koyduysa da seçilemedi.

2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyeliğine seçildi. 25. dönemde tekrar Mersin milletvekili olarak meclise girdi.

FİKRİ SAĞLAR ÖZEL HAYATI

Fikri Sağlar, tiyatro sanatçısı Serap Sağlar ile evli olup, Yankı Sağlar ve tiyatro sanatçısı Gerçek Sağlar'ın babasıdır. Toros Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir. Birgün gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır.

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