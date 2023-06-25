İntikam Yolculuğu filmi konusu nedir? İntikam Yolculuğu filmi nerede çekildi? İntikam Yolculuğu filmi oyuncuları kimler?
İntikam Yolculuğu (The Shooting) filmi TRT2 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Filmseverler, İntikam Yolculuğu filminin konusu ne oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İntikam Yolculuğu filmi konusu nedir? İntikam Yolculuğu filmi nerede çekildi? İntikam Yolculuğu filmi oyuncuları kimler?
İntikam Yolculuğu filminin yönetmen koltuğunda Monte Hellman oturuyor. 1966 yılında ABD'de vizyona giren İntikam Yolculuğu filminin türü dramdır. İntikam Yolculuğu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, İntikam Yolculuğu filmi konusu nedir? İntikam Yolculuğu filmi nerede çekildi? İntikam Yolculuğu filmi oyuncuları kimler?
İNTİKAM YOLCULUĞU FİLMİ KONUSU NEDİR?
Dört arkadaşın geçimini madencilikle geçirdiği bir zamanda birinin başı küçük bir kasabada belaya girmiştir. Gün aydınlanınca birisi ölmüş, diğeri ise kasabayı terk etmiştir. Arkadaşlarının içinde geçen olaylarda şaşkınlık yaşayan gençler olayın şokunu üzerlerinden atamamışken yanlarına gizemli bir kadın gelir. Onlardan bir yardım talebi olacaktır. Kendisini para karşılığı Kingsley’e götürmelerini ister. Teklif başta şüpheli gelsede kabul ederler ve nasıl bjr sonuçla karşılaşacaklarını bilmeselerde bu kadınla bir yolculuğa çıkarlar.
İNTİKAM YOLCULUĞU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Warren Oates - Willett Gashade
Will Hutchins - Coley Boyard
Millie Perkins - Kadın
Jack Nicholson - Billy Spear
Charles Eastman - Bearded Man
Guy El Tsosie - Indian
Brandon Carroll - Şerif
B. J. Merholz - Leland Drum
Wally Moon - Millet Vekili
William Mackleprang - Crosstree Townsman #1
James Campbell - Crosstree Townsman #2
Wally K. Berns
İNTİKAM YOLCULUĞU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
İntikam Yolculuğu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlenmiştir.
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