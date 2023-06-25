Yayınlanma: 25.06.2023 - 14:28

Güncelleme: 25.06.2023 - 14:28

İntikam Yolculuğu filminin yönetmen koltuğunda Monte Hellman oturuyor. 1966 yılında ABD'de vizyona giren İntikam Yolculuğu filminin türü dramdır. İntikam Yolculuğu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, İntikam Yolculuğu filmi konusu nedir? İntikam Yolculuğu filmi nerede çekildi? İntikam Yolculuğu filmi oyuncuları kimler?

İNTİKAM YOLCULUĞU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dört arkadaşın geçimini madencilikle geçirdiği bir zamanda birinin başı küçük bir kasabada belaya girmiştir. Gün aydınlanınca birisi ölmüş, diğeri ise kasabayı terk etmiştir. Arkadaşlarının içinde geçen olaylarda şaşkınlık yaşayan gençler olayın şokunu üzerlerinden atamamışken yanlarına gizemli bir kadın gelir. Onlardan bir yardım talebi olacaktır. Kendisini para karşılığı Kingsley’e götürmelerini ister. Teklif başta şüpheli gelsede kabul ederler ve nasıl bjr sonuçla karşılaşacaklarını bilmeselerde bu kadınla bir yolculuğa çıkarlar.

İNTİKAM YOLCULUĞU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Warren Oates - Willett Gashade

Will Hutchins - Coley Boyard

Millie Perkins - Kadın

Jack Nicholson - Billy Spear

Charles Eastman - Bearded Man

Guy El Tsosie - Indian

Brandon Carroll - Şerif

B. J. Merholz - Leland Drum

Wally Moon - Millet Vekili

William Mackleprang - Crosstree Townsman #1

James Campbell - Crosstree Townsman #2

Wally K. Berns

İNTİKAM YOLCULUĞU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İntikam Yolculuğu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlenmiştir.