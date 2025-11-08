Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu?

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Serhat, Hayal’in öğrendikleri ile alt üst olurken Cihan ise Ebru’nun beklenmedik hamlesi ile uğraşmaktadır. Berrak’la ilgili gelen yeni bir bilgi Zeynep ve Serhat’ı harekete geçirirken Tibet’in onlar için planladığı şeyden haberleri yoktur. Serhat, yeni bir bilginin peşinde koşarken hastaneden gelen haberle bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü 8 Kasım Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.