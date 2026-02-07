Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu?

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Zeynep, Kader’in evden kaçmasıyla darmadağın olur. Serhat’la birlikte Kader’i bulmak için her türlü yolu denerken Kader, vakit geçirdikçe Pelin’den korkmaya başlar.

Ebru, evden ayrılıp Cihan’ın yanına yerleşirken Tibet, Serhat’a olan öfkesiyle ölümcül bir planı devreye sokar. Zeynep ve Serhat Tibet’in planına hazırlıksız yakalanırlar.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Mustafa’nın Ömer konusunda yalan söylemesi Zeynep’i derinden sarsar. Zeynep, bu konuyu Serhat’a anlatıp anlatmamak arasında bir tereddüt yaşarken Serhat da Berrak’ın yeni hamleleri ile uğraşmaktadır. Cihan ve Ebru ilişkisi ortaya çıkarken Zeynep ve Serhat’ı derinden sarsacak haber Kader’den gelir.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Güller ve Günahlar dizisinin 16. bölümü 7 Şubat akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.