Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu?

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Serhat’ın yıllar sonra duyduğu ses, üç kardeşi bir araya getirir. Serhat, Cihan’ı affedip şirkete geri alırken, Zeynep onun planının ne olduğunu anlamaya çalışır.

Berrak, Zeynep’e karşı Ebru’yu kendi tarafına çekmenin yollarını arar. İlkim’in şahit olduğu bir konuşma korkunç bir olaya sebebiyet verir…

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Zeynep, Kader’in evden kaçmasıyla darmadağın olur. Serhat’la birlikte Kader’i bulmak için her türlü yolu denerken Kader, vakit geçirdikçe Pelin’den korkmaya başlar.

Ebru, evden ayrılıp Cihan’ın yanına yerleşirken Tibet, Serhat’a olan öfkesiyle ölümcül bir planı devreye sokar. Zeynep ve Serhat Tibet’in planına hazırlıksız yakalanırlar.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Güller ve Günahlar dizisinin 17. bölümü 14 Şubat akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.