Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Güller ve Günahlar 13. yeni bölüm tarihi açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...

GÜLLER VE GÜNAHLAR BU HAFTA YOK MU, NEDEN YOK?

Yılbaşı tatili nedeniyle televizyon kanallarında dizilere kısa süreli yayın arası verildi. Bu nedenle yeni yılın ilk haftasında birçok yapımın yeni bölümü izleyiciyle buluşmadı. Bu kapsamda Güller ve Günahlar dizisi de 10 Ocak Cumartesi günü yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.

GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümünün, 17 Ocak 2026 Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Yeni bölüm tarihi ilgili yeni bir gelişme olması halinde haberimizde yer alacak.