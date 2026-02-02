Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.02.2026 13:52:00
Haber Merkezi
Gün Batarken (After the Sunset) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gün Batarken filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Gün Batarken filminin konusu ne? Gün Batarken filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Gün Batarken filminin yönetmen koltuğunda Brett Ratner oturuyor. Filmin senaristliğini Paul Zbyszewski, Craig Rosenberg üstleniyor. Peki, Gün Batarken filminin konusu ne? Gün Batarken filminin oyuncuları kim? 

GÜN BATARKEN FİLMİNİN KONUSU NE?

Usta birer hırsız olan Max ve Lola son başarılarının ardından kendilerini emekliye ayırma kararı verip Bahamalar’da Cennet Adası denilen yere yerleşirler. Bu işleri bıraktıklarını da herkese duyururlar. Bu hırsızların meslek hayatları boyunca belalısı olmuş olan FBI ajanı Stan, bu karara pek güven duymaz. Üstelik Napolyon Elması diye bilinen 70 milyon değerindeki meşhur bir elmas o Cennet Adası’na sergilenmek üzere götürülmektedir. Elbette ki hırsız çift çok geçmeden yeni bir kedi-fare kovalamacasında boy gösterecektir ancak Lola’nın duracağı taraf bir muammadır.

GÜN BATARKEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Pierce Brosnan

Salma Hayek

Woody Harrelson

Don Cheadle

Naomie Harris

Chris Penn

Russell Hornsby

Troy Garity 

Noémie Lenoir 

Kate Walsh 

Michael Bowen 

Obba Babatundé

Tom McGowan

Rachael Harris 

Gillian Vigman

GÜN BATARKEN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Gün Batarken filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.

