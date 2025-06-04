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Günaydın filminin konusu ne? Günaydın filminin oyuncuları kim?

Günaydın filminin konusu ne? Günaydın filminin oyuncuları kim?

4.06.2025 17:24:00
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Haber Merkezi
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Günaydın filminin konusu ne? Günaydın filminin oyuncuları kim?

Günaydın (Ohayō) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Günaydın filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Günaydın filminin konusu ne? Günaydın filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Günaydın filminin yönetmen koltuğunda Yasujiro Ozu oturuyor. Filmin senaristliğini Kōgo Noda üstleniyor. Peki, Günaydın filminin konusu ne? Günaydın filminin oyuncuları kim? 

GÜNAYDIN FİLMİNİN KONUSU NE?

Minoru ve Isamu Hayashi evlerine televizyon aldırmak isteyen iki kardeştir. Ancak anne babaları bunu reddedince yetişkinleri boş konuşan yapmacık insanlar olmakla itham ederler. Babaları onlara susmalarını söyleyince onlar da tam öyle yapar: eve televizyon girinceye kadar ağızlarını açmayacaklardır!

GÜNAYDIN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Keiji Sada - Heiichiro Fukui

Yoshiko Kuga - Setsuko Arita

Chishū Ryū - Keitaro Hayashi

Kuniko Miyake - Tamiko Hayashi

Haruko Sugimura - Kikue Haraguchi

Shitara Koji - Minoru Hayashi

Masahiko Shimazu - Isamu Hayashi

Kyoko Izumi - Midori Maruyama

GÜNAYDIN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Günaydın filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.

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