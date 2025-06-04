Günaydın filminin yönetmen koltuğunda Yasujiro Ozu oturuyor. Filmin senaristliğini Kōgo Noda üstleniyor. Peki, Günaydın filminin konusu ne? Günaydın filminin oyuncuları kim?
GÜNAYDIN FİLMİNİN KONUSU NE?
Minoru ve Isamu Hayashi evlerine televizyon aldırmak isteyen iki kardeştir. Ancak anne babaları bunu reddedince yetişkinleri boş konuşan yapmacık insanlar olmakla itham ederler. Babaları onlara susmalarını söyleyince onlar da tam öyle yapar: eve televizyon girinceye kadar ağızlarını açmayacaklardır!
GÜNAYDIN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Keiji Sada - Heiichiro Fukui
Yoshiko Kuga - Setsuko Arita
Chishū Ryū - Keitaro Hayashi
Kuniko Miyake - Tamiko Hayashi
Haruko Sugimura - Kikue Haraguchi
Shitara Koji - Minoru Hayashi
Masahiko Shimazu - Isamu Hayashi
Kyoko Izumi - Midori Maruyama
GÜNAYDIN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Günaydın filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.