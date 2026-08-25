atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Güneşin Doğduğu Yer dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Güneşin Doğduğu Yer dizisi ne zaman başlayacak? Güneşin Doğduğu Yer dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Güneşin Doğduğu Yer dizisinin ilk bölümünün 10 Eylül 2026 Perşembe günü izleyiciyle buluşması planlanıyor.
GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİNİN KONUSU NE?
Dizi, Almanya’dan Adana’ya uzanan bir aşk ve aile hikâyesini konu alıyor. Kenan Kozan’ın hayatı üzerinden şekillenen hikâyede, Çukurova’nın güçlü aileleri arasındaki ilişkiler ve geçmişten günümüze taşınan sırlar izleyiciyle buluşacak.
GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Güneşin Doğduğu Yer dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Burak Özçivit – Kenan Kozan
Beyza Gümülcineli – Leyla
Sibel Taşçıoğlu – Celadet
Görkem Sevindik – Ceyhun
Devrim Yakut – Devran
Muharrem Türkseven – İhsan
Bahar Süer – Gül Kozan
Nazlıcan Demir – Munise
Hilal Anay – Hanzade
İlker Yavuz – Zeki
Kenan Ciniviz – Medet
Çağıl Aydıner – Suzi
Sahra Kübra Gümüş – Ahsen
Ali Erkazan