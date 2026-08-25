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Güneşin Doğduğu Yer dizisi ne zaman başlayacak? Güneşin Doğduğu Yer dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

Güneşin Doğduğu Yer dizisi ne zaman başlayacak? Güneşin Doğduğu Yer dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

25.08.2026 16:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Güneşin Doğduğu Yer dizisi ne zaman başlayacak? Güneşin Doğduğu Yer dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

Yeni sezonda izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Güneşin Doğduğu Yer dizisinin hangi kanalda ve ne zaman yayımlanacağı, konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Güneşin Doğduğu Yer dizisi ne zaman başlayacak? Güneşin Doğduğu Yer dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
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atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Güneşin Doğduğu Yer dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Güneşin Doğduğu Yer dizisi ne zaman başlayacak? Güneşin Doğduğu Yer dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin ilk bölümünün 10 Eylül 2026 Perşembe günü izleyiciyle buluşması planlanıyor.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, Almanya’dan Adana’ya uzanan bir aşk ve aile hikâyesini konu alıyor. Kenan Kozan’ın hayatı üzerinden şekillenen hikâyede, Çukurova’nın güçlü aileleri arasındaki ilişkiler ve geçmişten günümüze taşınan sırlar izleyiciyle buluşacak.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Burak Özçivit – Kenan Kozan

Beyza Gümülcineli – Leyla

Sibel Taşçıoğlu – Celadet

Görkem Sevindik – Ceyhun

Devrim Yakut – Devran

Muharrem Türkseven – İhsan

Bahar Süer – Gül Kozan

Nazlıcan Demir – Munise

Hilal Anay – Hanzade

İlker Yavuz – Zeki

Kenan Ciniviz – Medet

Çağıl Aydıner – Suzi

Sahra Kübra Gümüş – Ahsen

Ali Erkazan

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