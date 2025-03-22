Güven Bana filminin konusu ne? Güven Bana filminin oyuncuları kim?
Güven Bana filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Güven Bana filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Güven Bana filminin konusu ne? Güven Bana filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Güven Bana filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir üstleniyor. Peki, Güven Bana filminin konusu ne? Güven Bana filminin oyuncuları kim?
GÜVEN BANA FİLMİNİN KONUSU NE?
İki kardeş olan Özcan ve Sercan tefeciye olan senet borçlarını ödemek için, Müslüm dayılarının kendilerine olan borcunu almaya giderler. Dayı parayı vermek için elini cebine attığı an kalp krizi geçirir ve ölür. Dayının cebinde onlara ait para vardır ama henüz çıkarıp vermemiştir. Parayı dayılarının cebinden aldıkları gibi tefeciye borç ödemesine giden kardeşleri büyük bir sürpriz beklemektedir, çünkü para sahtedir. Sahte paradan kurtulmanın yolunu, aldıkları yere bırakmak olarak gören kardeşler, cenaze evine parayı ölen dayılarının ceket cebine koymak için gelirler ve geri dönüşü imkansız bir maceraya girmiş olurlar.
GÜVEN BANA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Cihangir Ceyhan
Ufuk Bayraktar
Okan Cabalar
Erdal Özyağcılar
Özgür Emre Yıldırım
Pelin Karahan
Köksal Engür
Serap Önder
Zihni Göktay
Onur Gökçek
Tuncay Beyazıt
Korhan Herduran
Kıvanç Baran Arslan
GÜVEN BANA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Güven Bana filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.
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