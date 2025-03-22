Yayınlanma: 22.03.2025 - 20:18

Güncelleme: 22.03.2025 - 20:18

Güven Bana filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir üstleniyor. Peki, Güven Bana filminin konusu ne? Güven Bana filminin oyuncuları kim?

GÜVEN BANA FİLMİNİN KONUSU NE?

İki kardeş olan Özcan ve Sercan tefeciye olan senet borçlarını ödemek için, Müslüm dayılarının kendilerine olan borcunu almaya giderler. Dayı parayı vermek için elini cebine attığı an kalp krizi geçirir ve ölür. Dayının cebinde onlara ait para vardır ama henüz çıkarıp vermemiştir. Parayı dayılarının cebinden aldıkları gibi tefeciye borç ödemesine giden kardeşleri büyük bir sürpriz beklemektedir, çünkü para sahtedir. Sahte paradan kurtulmanın yolunu, aldıkları yere bırakmak olarak gören kardeşler, cenaze evine parayı ölen dayılarının ceket cebine koymak için gelirler ve geri dönüşü imkansız bir maceraya girmiş olurlar.

GÜVEN BANA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cihangir Ceyhan

Ufuk Bayraktar

Okan Cabalar

Erdal Özyağcılar

Özgür Emre Yıldırım

Pelin Karahan

Köksal Engür

Serap Önder

Zihni Göktay

Onur Gökçek

Tuncay Beyazıt

Korhan Herduran

Kıvanç Baran Arslan

GÜVEN BANA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Güven Bana filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.