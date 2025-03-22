Yayınlanma: 22.03.2025 - 18:22

Güncelleme: 22.03.2025 - 18:22

Patrondan Kurtulma Sanatı filminin yönetmen koltuğunda Seth Gordon oturuyor. Filmin senaristliğini John Francis Daley ve Michael Markowitz üstleniyor. Peki, Patrondan Kurtulma Sanatı filminin konusu ne? Patrondan Kurtulma Sanatı filminin oyuncuları kim?

PATRONDAN KURTULMA SANATI FİLMİNİN KONUSU NE?

Yönetici adayı Nick Hendricks (Jason Bateman) fazlasıyla hak ettiği terfiyi alabilmek için günde 12 saat çalışmakta ve dengesiz amiri Dave Harken (Kevin Spacey) ne isterse yapmaktadır. Yine de bu terfinin asla gerçekleşmeyeceğini bilmektedir. Bir başka yerde, diş hekimi asistanı Dale Arbus (Charlie Day) diş hekimi Dr. Julia Harris’in (Jennifer Aniston) son zamanlarda iyice artan asılmaları karşısında özsaygısını yitirmemek için çabalamaktadır. Ve muhasebeci Kurt Buckman (Jason Sudeikis) şirketinin sahtekar yeni sahibi Bobby Pellit’in (Colin Farrell) onun kariyerini mahvetmeye kararlı olduğunu, ayrıca her şeyden habersiz bir insan topluluğunu toksik atığa maruz bırakmayı planladığını öğrenir. Eğer patronunuz psikopatsa, ya da erkek avcısıysa ya da tam anlamıyla ahlaksızsa ne yapabilirsiniz? İşten ayrılmak bir seçenek değildir. Bu canavarların durdurulması şarttır. Bu yüzden, fazladan bir kaç kadehin verdiği güçle, ve biraz da, sokaktaki karizması çok da sağlam olmayan tez canlı eski bir mahkumun (Jamie Foxx) kuşku verici tavsiyesiyle, üç kahramanımız dünyayı patronlarından sonsuza dek kurtulabilmek için dolambaçlı ama hataya yer bırakmayan bir plan yaparlar. Fakat en iyi düşünülmüş planlar bile sadece onların ardındaki beyinler kadar iyidir.

PATRONDAN KURTULMA SANATI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Donald Sutherland

Jason Bateman

Jennifer Aniston

Jamie Foxx

Kevin Spacey

Barry Livingston

Lindsay Sloane

P.J. Byrne

Jason Sudeikis

John Francis Daley

Steve Wiebe

Chad L. Coleman

Reginald Ballard

Charlie Day

Meghan Markle

Michael Albala

PATRONDAN KURTULMA SANATI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Patrondan Kurtulma Sanatı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.