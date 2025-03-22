Patrondan Kurtulma Sanatı filminin konusu ne? Patrondan Kurtulma Sanatı filminin oyuncuları kim?
Patrondan Kurtulma Sanatı (Horrible Bosses) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Patrondan Kurtulma Sanatı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Patrondan Kurtulma Sanatı filminin konusu ne? Patrondan Kurtulma Sanatı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Patrondan Kurtulma Sanatı filminin yönetmen koltuğunda Seth Gordon oturuyor. Filmin senaristliğini John Francis Daley ve Michael Markowitz üstleniyor. Peki, Patrondan Kurtulma Sanatı filminin konusu ne? Patrondan Kurtulma Sanatı filminin oyuncuları kim?
PATRONDAN KURTULMA SANATI FİLMİNİN KONUSU NE?
Yönetici adayı Nick Hendricks (Jason Bateman) fazlasıyla hak ettiği terfiyi alabilmek için günde 12 saat çalışmakta ve dengesiz amiri Dave Harken (Kevin Spacey) ne isterse yapmaktadır. Yine de bu terfinin asla gerçekleşmeyeceğini bilmektedir. Bir başka yerde, diş hekimi asistanı Dale Arbus (Charlie Day) diş hekimi Dr. Julia Harris’in (Jennifer Aniston) son zamanlarda iyice artan asılmaları karşısında özsaygısını yitirmemek için çabalamaktadır. Ve muhasebeci Kurt Buckman (Jason Sudeikis) şirketinin sahtekar yeni sahibi Bobby Pellit’in (Colin Farrell) onun kariyerini mahvetmeye kararlı olduğunu, ayrıca her şeyden habersiz bir insan topluluğunu toksik atığa maruz bırakmayı planladığını öğrenir. Eğer patronunuz psikopatsa, ya da erkek avcısıysa ya da tam anlamıyla ahlaksızsa ne yapabilirsiniz? İşten ayrılmak bir seçenek değildir. Bu canavarların durdurulması şarttır. Bu yüzden, fazladan bir kaç kadehin verdiği güçle, ve biraz da, sokaktaki karizması çok da sağlam olmayan tez canlı eski bir mahkumun (Jamie Foxx) kuşku verici tavsiyesiyle, üç kahramanımız dünyayı patronlarından sonsuza dek kurtulabilmek için dolambaçlı ama hataya yer bırakmayan bir plan yaparlar. Fakat en iyi düşünülmüş planlar bile sadece onların ardındaki beyinler kadar iyidir.
PATRONDAN KURTULMA SANATI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Donald Sutherland
Jason Bateman
Jennifer Aniston
Jamie Foxx
Kevin Spacey
Barry Livingston
Lindsay Sloane
P.J. Byrne
Jason Sudeikis
John Francis Daley
Steve Wiebe
Chad L. Coleman
Reginald Ballard
Charlie Day
Meghan Markle
Michael Albala
PATRONDAN KURTULMA SANATI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Patrondan Kurtulma Sanatı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.
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