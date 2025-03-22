Yayınlanma: 22.03.2025 - 19:07

Güncelleme: 22.03.2025 - 19:07

Niyazi Gül Dörtnala filminin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Filmin senaristliğini Ata Demirer, Vedat Özdemiroğlu, Öğünç Ersöz, Cihan Ceylan üstleniyor. Peki, Niyazi Gül Dörtnala filminin konusu ne? Niyazi Gül Dörtnala filminin oyuncuları kim?

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİNİN KONUSU NE?

Veteriner hekim Profesör Niyazi Gül kendince sakin bir hayat sürmektedir. Bir yandan üniversitede veterinerlik dersleri verirken, bir yandan da yardımcısı Hediye'nin desteğiyle dededen kalma mucizevi formülün eksik maddesini arar. Belalı aşıklar Sultan ve Rıza atlarını yarıştırmaya karar verip bir de Niyazi'nin hayvanlara güç veren formülünü duyunca işler karışır. Bir anda heyecan dolu olayların ortasına düşen Niyazi, formülün eksik maddesini ararken sürpriz maceralarla karşılaşacaktır.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ayşenil Şamlıoğlu

Ata Demirer

Demet Akbağ

Levent Ülgen

Şebnem Bozoklu

Kevork Malikyan

Ferit Kaya

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Niyazi Gül Dörtnala filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.5 olarak belirlendi.