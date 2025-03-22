Yayınlanma: 22.03.2025 - 17:49

Güncelleme: 22.03.2025 - 17:49

İdol filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Hany Abu-Assad üstleniyor. Peki, İdol filminin konusu ne? İdol filminin oyuncuları kim?

IDOL FİLMİNİN KONUSU NE?

10 yaşındaki Muhammed Assaf ve ondan iki yaş büyük ablası Nour ortak müzik tutuklularıyla birbirine bağlıdır. Bütün çabaları müzik enstrümanları almak olan bu iki kardeş ve arkadaşları Ashraf ile Omar’la birlikte bir müzik grubu kurar. Kardeşi Muhammed’in yeteneğini gören Nour daha büyük hayaller kurmaları ve yorulmadan çalışmaları için grubu motive eder. Gazze’nin sert hayat koşullarında Nour, erkek kardeşini karşılaşacağı her türlü zorluktan korur ve ona bahşedilen yeteneğini paylaşması için en büyük destekçisi olur.

IDOL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tawfeek Barhom

Kais Attalah

Hiba Attalah

Ahmed Al Rokh

Abdel Kareem Barakeh

Nadine Labaki

Ashraf Barhom

IDOL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İdol filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.