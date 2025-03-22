İdol filminin konusu ne? İdol filminin oyuncuları kim?
İdol (The Idol) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İdol filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, İdol filminin konusu ne? İdol filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
İdol filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Hany Abu-Assad üstleniyor. Peki, İdol filminin konusu ne? İdol filminin oyuncuları kim?
IDOL FİLMİNİN KONUSU NE?
10 yaşındaki Muhammed Assaf ve ondan iki yaş büyük ablası Nour ortak müzik tutuklularıyla birbirine bağlıdır. Bütün çabaları müzik enstrümanları almak olan bu iki kardeş ve arkadaşları Ashraf ile Omar’la birlikte bir müzik grubu kurar. Kardeşi Muhammed’in yeteneğini gören Nour daha büyük hayaller kurmaları ve yorulmadan çalışmaları için grubu motive eder. Gazze’nin sert hayat koşullarında Nour, erkek kardeşini karşılaşacağı her türlü zorluktan korur ve ona bahşedilen yeteneğini paylaşması için en büyük destekçisi olur.
IDOL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tawfeek Barhom
Kais Attalah
Hiba Attalah
Ahmed Al Rokh
Abdel Kareem Barakeh
Nadine Labaki
Ashraf Barhom
IDOL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
İdol filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.
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