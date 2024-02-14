Yayınlanma: 14.02.2024 - 09:43

Güncelleme: 14.02.2024 - 09:43

Güzel Dedektif 2: Silahlı ve Cazibeli filminin yönetmen koltuğuda John Pasquin oturuyor. Filmin senaristliğini Katie Ford, Caryn Lucas ve Marc Lawrence üstleniyor. Peki, Güzel Dedektif 2: Silahlı ve Cazibeli filminin konusu ne? Güzel Dedektif 2: Silahlı ve Cazibeli filminin oyuncuları kim?

SİLAHLI VE CAZİBELİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Gizli görev gereği ABD Güzellik Yarışmasına katılarak bir gecede medyada sansasyon yaratıp, ABD Güzeli'ni tehdit eden tehlikeyi de başarıyla ortadan kaldıran FBI Ajanı Gracie Hart'ın son zamanlarda işleri pek yolunda gitmemektedir. Gracie bir ilişkiden henüz çıkmıştır ve yeni kazandığı ününün çok sevdiği gizli görev konumunu tehlikeye atmasından ötürü hayal kırıklığı yaşamaktadır. Gracie, gönülsüzce de olsa, patronu Ajan McDonald tarafından büroya kendisi için mümkün olan tek yolla hizmet vermeye ikna olur. Saçlarını yaptırıp, süslü püslü giyinip, talk show'larda 'FBI'ın yüzü' olacaktır. Tarihindeki en büyük PR (Halkla İlişkiler) kampanyasına girişen FBI, yeni poster kızının boy boy fotoğraflarını bastırır. Gracie, bu fotoğraflarda, sert hatlarını yumuşatan stilist Joel'in yardımıyla, güzellik yarışmasındaki kahramanlıklarını hayran kitlesi için tekrar sergiler.İlk başta dirense de, Gracie kısa süre sonra ilgiye alışır ve fazla geçmeden kendini rolüne biraz fazlaca kaptırır. Yeni ortağı Sam Fuller, sert ve hırslı bir ajandır ve ortağının en büyük hayranı olmadığını belli eder. Zaten, Büroya, havalı yıldızlarının bir FBI Barbie’sine dönüştüğüne ilk işaret eden de odur.Ama Gracie'nin en iyi arkadaşı, güzellik yarışmasının galibi Cheryl Frazier ve sunucu Stan Fields Las Vegas'ta kaçırılınca, Gracie'nin suçla savaş dürtüsü yeniden uyanır.Ünlü maskotlarını kaybetme riskini almak istemeyen üst düzey FBI yetkilileri, bir basın konferansı bahanesiyle genç kadını ve koruması rolünde de Sam'i Las Vegas'a gönderirler. Fakat kurtarma operasyonunu yönetmesi için yerel FBI süpervizörü Collins'i ve her şey bitene kadar Gracie ve beraberindekileri güvenli bir şekilde ayak altından uzak tutmak için de ajan Jeff Foreman'ı görevlendirirler.Ne var ki Collins soruşturmayı yanlış yönde sürdürüyor gibidir. Bu yüzden, Gracie bir kez daha görüntünün yanıltıcı olduğunu, zor bir dava ya da arkadaşlara yardım etmek söz konusuyken, yapmayacağı hiçbir şey olmadığını kanıtlamak zorunda kalır

SİLAHLI VE CAZİBELİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sandra Bullock

Lusia Strus

Diedrich Bader

Ernie Hudson

Regina King

Treat Williams

Enrique Murciano

Heather Burns

Eileen Brennan

Abraham Benrubi

Nick Offerman

Elisabeth Röhm

Molly Gottlieb

Leslie Grossman

SİLAHLI VE CAZİBELİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Güzel Dedektif 2: Silahlı ve Cazibeli filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.