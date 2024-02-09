Suikast filminin konusu ne? Suikast filminin oyuncuları kim?
Suikast (The Assassination) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Suikast filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Suikast filminin konusu ne? Suikast filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Suikast filminin yönetmen koltuğuda Choi Dong-hun oturuyor. Filmin senaristliğini Dong-hoon Choi ve Ki-cheol Lee üstleniyor. Peki, Suikast filminin konusu ne? Suikast filminin oyuncuları kim?
SUİKAST FİLMİNİN KONUSU NE?
Film 1900'lü yılların başlarında Kore - Japon işgali sırasında bir çok Kore'li aktivistin Japon yetkililerden saklanarak Çin'de yaptıkları suikast planlarına dayanıyor. Yıl 1933 Shanghai, birinci sınıf keskin nişancı Ahn Ok Yun (Jun Ji Hyun) Japon ordusunun komutanına suikast düzenlemek için komut alır. Bu sırada Kore geçici hükümet ajanı olan Yeom Seok Jin (Lee Jung Jae) hapishanede olan yoldaşlarını da kurtarmak için Ahn Ok Yun'la birlikte planlar yapmaktadır. Ama bu büyük plan Japonlar tarafından öğrenilir ve grubun içine Ahn Ok Yun'u öldürmesi için bir casus aynı zamanda bir tetikçi olan Hawaii Pistol (Ha Jung Woo) yerleştirilir.
SUİKAST FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Gianna Jun
Ha Jung-woo
Lee Jung-jae
Cho Jin-woong
Choi Deok-mun
Oh Dal-su
Lee Kyeong-yeong
Hong Sung-duk
Park Byeong-eun
Kim Ye-eun
Seung-woo Cho
Kim In-woo
SUİKAST FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Suikast filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.
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