Yayınlanma: 09.02.2024 - 12:34

Güncelleme: 09.02.2024 - 12:35

Suikast filminin yönetmen koltuğuda Choi Dong-hun oturuyor. Filmin senaristliğini Dong-hoon Choi ve Ki-cheol Lee üstleniyor. Peki, Suikast filminin konusu ne? Suikast filminin oyuncuları kim?

SUİKAST FİLMİNİN KONUSU NE?

Film 1900'lü yılların başlarında Kore - Japon işgali sırasında bir çok Kore'li aktivistin Japon yetkililerden saklanarak Çin'de yaptıkları suikast planlarına dayanıyor. Yıl 1933 Shanghai, birinci sınıf keskin nişancı Ahn Ok Yun (Jun Ji Hyun) Japon ordusunun komutanına suikast düzenlemek için komut alır. Bu sırada Kore geçici hükümet ajanı olan Yeom Seok Jin (Lee Jung Jae) hapishanede olan yoldaşlarını da kurtarmak için Ahn Ok Yun'la birlikte planlar yapmaktadır. Ama bu büyük plan Japonlar tarafından öğrenilir ve grubun içine Ahn Ok Yun'u öldürmesi için bir casus aynı zamanda bir tetikçi olan Hawaii Pistol (Ha Jung Woo) yerleştirilir.

SUİKAST FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gianna Jun

Ha Jung-woo

Lee Jung-jae

Cho Jin-woong

Choi Deok-mun

Oh Dal-su

Lee Kyeong-yeong

Hong Sung-duk

Park Byeong-eun

Kim Ye-eun

Seung-woo Cho

Kim In-woo

SUİKAST FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Suikast filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.