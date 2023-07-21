Yayınlanma: 21.07.2023 - 11:49

Güncelleme: 21.07.2023 - 11:49

Güzel Dedektif filminin yönetmen koltuğunda Donald Petrie oturuyor. Filmin senaristliğini Katie Ford ve Caryn Lucas üsteleniyor. 2000 yapımı filmin türü komedi. Peki, Güzel Dedektif filminin konusu ne? Güzel Dedektif filminin oyuncuları kim?

GÜZEL DEDEKTİF FİLMİNİN KONUSU NE?

ABD Güzeli’nin seçileceği geceye yönelik bir terörist saldırı ihbarı alan Federal Büro, kılık değiştirmiş bir ajanı etkinliğe katar. Ajan Gracie Hart, yakın dövüşte ve ateşli silahlı kullanmakta ustadır gerçi. Fakat, diğer yarışma finalistleriyle birlikte allanıp pullandığında üzerine yönelecek ateşli bakışlara hiç de hanımefendi gibi karşılık veremez...

GÜZEL DEDEKTİF FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sandra Bullock - Ida Flammenbaum

Benjamin Bratt - Eric Matthews

Heather Burns - Cheryl 'Rhode Island'

William Shatner - Stan Fields

Candice Bergen - Kathy Morningside

Michael Caine - Victor Melling

Ernie Hudson - Harry McDonald

John DiResta - Agent Clonsky

Steve Monroe - Frank Tobin

Melissa De Sousa - Karen Krantz

Wendy Raquel Robinson - Leslie 'California'

Mary Ashleigh Green - Ida Flammenbaum

Asia De Marcos - Alana Krewson

Deirdre Quinn - Mary Jo Wright

LeeAnne Locken - Kelly Beth Kelley

Danny Kamin - Krashow

Jessica Holcomb - Beth Carter

Jennifer Gareis - Tina

Jessica Hale - Patricia De Le Marco Los Conchita Amelia Carolina Maria Moses

Laurie Guzda

Lucien Douglas

Bernadette Nason

Pei-San Brown - Ali Lowchowski

John Cann

Georgia Foy - Lori

Shana McClendon

Ken Thomas

Cody Linley

Gabriel Folse

Marco Perella

Eric Ian Goldberg

Ellen H. Schwartz

Farah White

Pam Green

Cynthia Dorn

Mona Lee Fultz

Holly Mills

GÜZEL DEDEKTİF FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Güzel Dedektif filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.