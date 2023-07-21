Güzel Dedektif filminin konusu ne? Güzel Dedektif filminin oyuncuları kim?
Güzel Dedektif (Miss Congeniality) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Güzel Dedektif filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Güzel Dedektif filminin konusu ne? Güzel Dedektif filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Güzel Dedektif filminin yönetmen koltuğunda Donald Petrie oturuyor. Filmin senaristliğini Katie Ford ve Caryn Lucas üsteleniyor. 2000 yapımı filmin türü komedi. Peki, Güzel Dedektif filminin konusu ne? Güzel Dedektif filminin oyuncuları kim?
GÜZEL DEDEKTİF FİLMİNİN KONUSU NE?
ABD Güzeli’nin seçileceği geceye yönelik bir terörist saldırı ihbarı alan Federal Büro, kılık değiştirmiş bir ajanı etkinliğe katar. Ajan Gracie Hart, yakın dövüşte ve ateşli silahlı kullanmakta ustadır gerçi. Fakat, diğer yarışma finalistleriyle birlikte allanıp pullandığında üzerine yönelecek ateşli bakışlara hiç de hanımefendi gibi karşılık veremez...
GÜZEL DEDEKTİF FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sandra Bullock - Ida Flammenbaum
Benjamin Bratt - Eric Matthews
Heather Burns - Cheryl 'Rhode Island'
William Shatner - Stan Fields
Candice Bergen - Kathy Morningside
Michael Caine - Victor Melling
Ernie Hudson - Harry McDonald
John DiResta - Agent Clonsky
Steve Monroe - Frank Tobin
Melissa De Sousa - Karen Krantz
Wendy Raquel Robinson - Leslie 'California'
Mary Ashleigh Green - Ida Flammenbaum
Asia De Marcos - Alana Krewson
Deirdre Quinn - Mary Jo Wright
LeeAnne Locken - Kelly Beth Kelley
Danny Kamin - Krashow
Jessica Holcomb - Beth Carter
Jennifer Gareis - Tina
Jessica Hale - Patricia De Le Marco Los Conchita Amelia Carolina Maria Moses
Laurie Guzda
Lucien Douglas
Bernadette Nason
Pei-San Brown - Ali Lowchowski
John Cann
Georgia Foy - Lori
Shana McClendon
Ken Thomas
Cody Linley
Gabriel Folse
Marco Perella
Eric Ian Goldberg
Ellen H. Schwartz
Farah White
Pam Green
Cynthia Dorn
Mona Lee Fultz
Holly Mills
GÜZEL DEDEKTİF FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Güzel Dedektif filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.
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