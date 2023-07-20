Sivil Cephe filminin konusu ne, oyuncuları kim? Sivil Cephe filmi nerede çekildi?
Sivil Cephe filmi (Homefront) televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sivil Cephe filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sivil Cephe filminin konusu ne? Sivil Cephe filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Sivil Cephe filminin yönetmen koltuğunda Gary Fleder oturuyor. Senaristliğini Sylvester Stallone üstleniyor. Peki, Sivil Cephe filminin konusu ne? Sivil Cephe filminin oyuncuları kim?
SİVİL CEPHE FİLMİNİN KONUSU NE?
Homefront, ailesini küçük bir kasabaya taşıyan ve ailesi ve bölge halkı uyuşturucu kaçakçılarından etkilenince emekliliğinden vazgeçen bir DEA ajanını anlatıyor.
SİVİL CEPHE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jason Statham
James Franco
Winona Ryder
Kate Bosworth
Frank Grillo
Amin Joseph
Rachelle Lefevre
Greg Sproles
John L. Armijo
Ritchie Montgomery
Linds Edwards
Izabela Vidovic
SİVİL CEPHE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Sivil Cephe filminin çekimleri New Orleans'ta gerçekleşti.
SİVİL CEPHE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sivil Cephe filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Whatsapp çöktü mü?
- TBMM'den olağanüstü toplantı kararı
- 400 bin yıllık 'dev' keşif!
- Özkan Uğur'a veda: 'Birlikte yaşlanacağız sanıyordum'
- 'Bunu yapanlardan bir kişiyi sağ bırakırsak...'
- TBB, KDV ve ÖTV zamlarının iptali için dava açtı
- Sedat Peker'in avukatından 'iade' açıklaması
- Ünlü şefe çalışanlarından darp
- Sedat Peker, Türkiye’ye iade edilecek mi?
- Boğaziçi'ndeki köpeklerle ilgili yeni karar