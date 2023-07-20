Sivil Cephe filminin konusu ne, oyuncuları kim? Sivil Cephe filmi nerede çekildi?

Yayınlanma: 20.07.2023 - 10:34

Güncelleme: 20.07.2023 - 10:34

Sivil Cephe filminin yönetmen koltuğunda Gary Fleder oturuyor. Senaristliğini Sylvester Stallone üstleniyor. Peki, Sivil Cephe filminin konusu ne? Sivil Cephe filminin oyuncuları kim?

SİVİL CEPHE FİLMİNİN KONUSU NE?

Homefront, ailesini küçük bir kasabaya taşıyan ve ailesi ve bölge halkı uyuşturucu kaçakçılarından etkilenince emekliliğinden vazgeçen bir DEA ajanını anlatıyor.

SİVİL CEPHE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Statham

James Franco

Winona Ryder

Kate Bosworth

Frank Grillo

Amin Joseph

Rachelle Lefevre

Greg Sproles

John L. Armijo

Ritchie Montgomery

Linds Edwards

Izabela Vidovic

SİVİL CEPHE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sivil Cephe filminin çekimleri New Orleans'ta gerçekleşti.

SİVİL CEPHE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sivil Cephe filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.