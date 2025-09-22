Güzelleştiğim O Yaz (The Summer I Turned Pretty) dizisi yeni sezonu ile izleyicisi ile buluştu dizinin dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Güzelleştiğim O Yaz dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Güzelleştiğim O Yaz dizisi hangi platformda? İşte ayrıntılar...

GÜZELLEŞTİĞİM O YAZ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Belly, yazlarını annesinin en yakın arkadaşı olan ve teyzesi olarak gördüğü Susannah’ın oğulları Jeremiah ve Conrad ile birlikte yaşadığı Cousins'deki Fishers'daki sahil evinde geçirir. Her yaz hemen hemen aynı şeyleri yaşayan Belly için hayat 16 yaşında geldiğinde değişir. Bu özel yaz boyunca Belly, ilk aşk ve ilk kalp kırıklığını yaşar.

GÜZELLEŞTİĞİM O YAZ DİZİSİNİN OYUNCULAR5I KİM?

Lola Tung

Christopher Briney

Gavin Casalegno

Sean Kaufman

Rain Spencer

Jackie Chung

Kristen Connolly

Colin Ferguson

GÜZELLEŞTİĞİM O YAZ DİZİSİ NEREDE YAYIMLANIYOR?

Güzelleştiğim O Yaz dizisi Prime Video ekranlarında 3. sezonu ile izleyicisi ile buluştu.