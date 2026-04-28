Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin yönetmen koltuğuna Kartal Tibet oturuyor. Filmin senaristliğini Sadık Şendil üstleniyor. Peki, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin konusu ne? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİNİN KONUSU NE?
Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır. Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır. Ancak öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar örneğinin bu Hürrem Hoca'ya ait olduğunu düşünür. Hürrem ortalığı velveleye verir. Filmin sonunda Ayşe doğum yapar.
HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Şener Şen
Adile Naşit
Şevket Altuğ
Münir Özkul
İlyas Salman
Ahmet Arıman
Hayri Karabey
Perran Kutman
Feridun Şavlı
Zümrüt Cansel
Talat Dumanlı
Nejat Gürçen
Bülent Haksever
Cem Gürdap
Sevda Aktolga
Sıtkı Akçatepe
Muharrem Gürses
Aliye Uzunatağan
Tayfun Akalın
Mümtaz Ener
Rıza Tüzün
Ali İnce
Orhan Alkan
Talip Güran
HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.