Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin yönetmen koltuğuna Kartal Tibet oturuyor. Filmin senaristliğini Sadık Şendil üstleniyor. Peki, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin konusu ne? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİNİN KONUSU NE?

Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır. Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır. Ancak öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar örneğinin bu Hürrem Hoca'ya ait olduğunu düşünür. Hürrem ortalığı velveleye verir. Filmin sonunda Ayşe doğum yapar.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Şener Şen

Adile Naşit

Şevket Altuğ

Münir Özkul

İlyas Salman

Ahmet Arıman

Hayri Karabey

Perran Kutman

Feridun Şavlı

Zümrüt Cansel

Talat Dumanlı

Nejat Gürçen

Bülent Haksever

Cem Gürdap

Sevda Aktolga

Sıtkı Akçatepe

Muharrem Gürses

Aliye Uzunatağan

Tayfun Akalın

Mümtaz Ener

Rıza Tüzün

Ali İnce

Orhan Alkan

Talip Güran

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.