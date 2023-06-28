Yayınlanma: 28.06.2023 - 12:28

Güncelleme: 28.06.2023 - 12:28

Hababam Sınıfı Merhaba filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet otururken, filmin senaryosunu Kemal Kenan Ergen aldı. Filmseverler, Hababam Sınıfı Merhaba filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Hababam Sınıfı Merhaba filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Merhaba filmi oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Merhaba filmi nerede çekildi? İşte, Hababam Sınıfı Merhaba filmi hakkında merak edilenler...

HABABAM SINIFI MERHABA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hababam Sınıfı’nın mezun olmasının üstünden yıllar geçmiş olsa da Özel Çamlıca Lisesi’nde eğitim devam etmektedir. Okulun eski sahibi Muharrem Gür vefat edince okul yönetimini oğlu Deli Bedri devralmıştır. Zamane Hababamcılar, eski geleneğin sadık izleyicileri olarak hem idareye hem de hocalarına kök söktürmeyi sürdürmektedirler. Deli Bedri ise onların haylazlıklarını bahane ederek okulu satma planları yapmaktadır. Bu durum karşısında okulun yeni müdiresi Fatoş Hoca, çareyi eski bir hababamcıdan yardım istemekte bulur ve Güdük Necmi rehber öğretmen rolüyle okula geri döner. Ama eski haylazlıkların yerini yenileri alalı çok olmuştur.

HABABAM SINIFI MERHABA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Mehmet Ali Erbil - Deli Bedri

Hülya Koçyiğit - Fatoş Hoca

Halit Akçatepe - Güdük Necmi/İskoç Hoca

Memet Ali Alabora - Matkap Emre

Nehir Erdoğan -Arzu/Kız İsmail

Şafak Sezer - Ercüment

Melih Ekener - Bebe Ruhi

Peker Açıkalın - Psiko

Hasancan Şeremet - Sebastian (Sebahattin)

Sümer Tilmaç - Sazan Kamil

Tuncay Akça - Bacaksız Amca

Ahmet Arıman - Hayta İsmail

Cem Gürdap - Tulum Hayri

Çetin Çiftçioğlu - Hitit Besim

Bülent Kayabaş - Şalter Haşmet

Arzu Çevikalp - 1.Kız

HABABAM SINIFI MERHABA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Merhaba filmi çekimleri 2003 yılında Koşuyolu'nda bulunan Adile Sultan Kasrı'nda gerçekleşti.

HABABAM SINIFI MERHABA FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Hababam Sınıfı Merhaba filmi IMDb puanı 10 üzerinden 3.2 olarak belirlenmiştir.