Hababam Sınıfı Merhaba filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Merhaba filmi oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Merhaba filmi nerede çekildi?
Hababam Sınıfı Merhaba filmi FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Hababam Sınıfı Merhaba filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Hababam Sınıfı Merhaba filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Merhaba filmi oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Merhaba filmi nerede çekildi?
Hababam Sınıfı Merhaba filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet otururken, filmin senaryosunu Kemal Kenan Ergen aldı. Filmseverler, Hababam Sınıfı Merhaba filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Hababam Sınıfı Merhaba filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Merhaba filmi oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Merhaba filmi nerede çekildi? İşte, Hababam Sınıfı Merhaba filmi hakkında merak edilenler...
HABABAM SINIFI MERHABA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Hababam Sınıfı’nın mezun olmasının üstünden yıllar geçmiş olsa da Özel Çamlıca Lisesi’nde eğitim devam etmektedir. Okulun eski sahibi Muharrem Gür vefat edince okul yönetimini oğlu Deli Bedri devralmıştır. Zamane Hababamcılar, eski geleneğin sadık izleyicileri olarak hem idareye hem de hocalarına kök söktürmeyi sürdürmektedirler. Deli Bedri ise onların haylazlıklarını bahane ederek okulu satma planları yapmaktadır. Bu durum karşısında okulun yeni müdiresi Fatoş Hoca, çareyi eski bir hababamcıdan yardım istemekte bulur ve Güdük Necmi rehber öğretmen rolüyle okula geri döner. Ama eski haylazlıkların yerini yenileri alalı çok olmuştur.
HABABAM SINIFI MERHABA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Mehmet Ali Erbil - Deli Bedri
Hülya Koçyiğit - Fatoş Hoca
Halit Akçatepe - Güdük Necmi/İskoç Hoca
Memet Ali Alabora - Matkap Emre
Nehir Erdoğan -Arzu/Kız İsmail
Şafak Sezer - Ercüment
Melih Ekener - Bebe Ruhi
Peker Açıkalın - Psiko
Hasancan Şeremet - Sebastian (Sebahattin)
Sümer Tilmaç - Sazan Kamil
Tuncay Akça - Bacaksız Amca
Ahmet Arıman - Hayta İsmail
Cem Gürdap - Tulum Hayri
Çetin Çiftçioğlu - Hitit Besim
Bülent Kayabaş - Şalter Haşmet
Arzu Çevikalp - 1.Kız
HABABAM SINIFI MERHABA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Hababam Sınıfı Merhaba filmi çekimleri 2003 yılında Koşuyolu'nda bulunan Adile Sultan Kasrı'nda gerçekleşti.
HABABAM SINIFI MERHABA FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Hababam Sınıfı Merhaba filmi IMDb puanı 10 üzerinden 3.2 olarak belirlenmiştir.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’li Ensarioğlu’ndan açıklama!
- 'AKP'den farkları yokmuş'
- İYİ Parti'den Merdan Yanardağ açıklaması
- Habere erişim engeli getirildi...
- Canlı yayında çıplaklık kavgası
- Enver Aysever’den Şaban Sevinç’e: Kına yakabilirsin
- Prigojin'in yeri belli oldu!
- Prof. Dr. Naci Görür deprem beklediği yerleri açıkladı
- AKP’liler Öcalan’ı böyle savunmuştu!
- Galatasaraylı yıldızdan taraftarları rahatlatan paylaşım