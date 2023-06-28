Yayınlanma: 28.06.2023 - 12:04

Güncelleme: 28.06.2023 - 12:04

Petrol Sevdası filminin yönetmen koltuüunda Hasan Doğan oturuyor. Filmseverler, Petrol Sevdası filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Petrol Sevdası filmi konusu nedir? Petrol Sevdası filmi oyuncuları kimler? Petrol Sevdası filmi nerede çekildi? İşte, Petrol Sevdası filmi hakkında merak edilenler...

PETROL SEVDASI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Fikri, pratik zekâ, hazır cevap bir adamdır. Saf ve temizdir. Muhtar Selami’nin kızı Emine’ye aşıktır. Hayali babasının izniyle onunla evlenip mutlu bir yuva kurmaktadır. Fakat bu hayali Selami’nin onu kızının yanında yakalamasıyla farklı bir hal alır. Selami öfkeyle kızını Kazım’a vereceğini söyler. Bu olayın gecesinde Fikri’nin rüyasına babası Necdet girer ve tarlarında hazine olduğunu söyler. Fikri yanına Hasan hocayı da alıp hazineyi aramaya gider. İşaret edilen yeri ne kadar kazarlarsa kazsınlar, hazine falan yoktur. Hasan Hoca ve Fikri oradan ayrılır. Fakat kazdıkları yerden sızıntı şeklinde petrol çıkmaya başlar. Ve çukur belli süre sonra petrolle dolar. Fikri köye geldiğinde Kazım’ın Emine’yi istemeye gideceğini öğrenir. Karar vermiştir, Emine’yi kaçıracaktır. Öyle de yapar. O andan sonra Emine’yi kaçırır. Bir yandan tarlasında petrol çıkması diğer yandan Emine’yi kaçırması... Fikri bir maceranın içine atılmıştır. Bu macerada onu içinden çıkılmaz absürt olaylar beklemektedir.

PETROL SEVDASI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Halil İbrahim Kurum

Tuğba Melis Türk

Selahattin Taşdöğen

Suat Sungur

Mehmet Küçükyılmaz

PETROL SEVDASI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Petrol Sevdası filminin çekimleri genel olarak Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

PETROL SEVDASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Petrol Sevdası filmi IMDb puanı 10 üzerinden 4.0 olarak belirlenmiştir.