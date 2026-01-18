Hababam Sınıfı Tatilde filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Filmin senaristliğini Sadık Şendil üstleniyor. Peki, Hababam Sınıfı Tatilde filminin konusu ne? Hababam Sınıfı Tatilde filminin oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...
HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİNİN KONUSU NE?
Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek, Çamlıca Lisesi'ne yeni gelen kız öğrencileri kabul eder. Bu 4 kız, Hababam Sınıfı'na gönderilir. Ancak, kısa zamanda Hababam Sınıfı'nın haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatır. Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına gelecekleri önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlar. Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Body Ekrem'i kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında Mahmut Hoca'yı bulur. Mahmut Hoca'nın cezası ise öğrencilerin bir izcilik kampına gitmesidir.
HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Münir Özkul
Kemal Sunal
Şener Şen
Adile Naşit
Ayşen Gruda
Ahmet Arıman
Ergin Orbey
Sevtap Erdemli
Ertuğrul Bilda
Sıtkı Akçatepe
Teoman Ayık
Cem Gürdap
Filiz Bozkurt
Talat Dumanlı
Hakkı Karadayı
Hayri Karabey
Tayfun Akalın
HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hababam Sınıfı Tatilde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.6 olarak belirlendi.