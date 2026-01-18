Hababam Sınıfı Tatilde filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Filmin senaristliğini Sadık Şendil üstleniyor. Peki, Hababam Sınıfı Tatilde filminin konusu ne? Hababam Sınıfı Tatilde filminin oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİNİN KONUSU NE?

Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek, Çamlıca Lisesi'ne yeni gelen kız öğrencileri kabul eder. Bu 4 kız, Hababam Sınıfı'na gönderilir. Ancak, kısa zamanda Hababam Sınıfı'nın haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatır. Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına gelecekleri önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlar. Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Body Ekrem'i kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında Mahmut Hoca'yı bulur. Mahmut Hoca'nın cezası ise öğrencilerin bir izcilik kampına gitmesidir.

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Münir Özkul

Kemal Sunal

Şener Şen

Adile Naşit

Ayşen Gruda

Ahmet Arıman

Ergin Orbey

Sevtap Erdemli

Ertuğrul Bilda

Sıtkı Akçatepe

Teoman Ayık

Cem Gürdap

Filiz Bozkurt

Talat Dumanlı

Hakkı Karadayı

Hayri Karabey

Tayfun Akalın

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hababam Sınıfı Tatilde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.6 olarak belirlendi.