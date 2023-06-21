Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi nerede çekildi? Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi oyuncuları kimler?
Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden olan Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi nerede çekildi? Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi oyuncuları kimler?
Hababam Sınıfı Uyanıyor; 1976 yapımı, Hababam Sınıfı film serisinin üçüncü filmi olan Türk komedi filmidir. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ertem Eğilmez yaptığı Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin senaryosunu Sadık Şendil kaleme almıştır. Peki, Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi nerede çekildi? Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Hababam Sınıfı'na, Mahmut Hoca'nın uzaktan bir akrabası olan Ahmet adında çalışkan bir öğrenci gelir. Hababam Sınıfı, başta köylü diye alay ettiği Ahmet'i de kendisine benzetmeye çalışır. Ne var ki, Ahmet kolay pes etmeyen, duyarlı ve duygulu bir çocuktur.
Sınıfın tüm alaylarına ve çirkin sözlerine maruz kalmasına rağmen mezun olabilmeyi başaran Ahmet, bir köye öğretmen olarak atanır ve Hababam Sınıfı'na hem güzel bir ders verir, hem de onları gururlandırır.
HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Adile Naşit – Hafize Ana
Münir Özkul – Kel Mahmut
Halit Akçatepe – Güdük Necmi
Kemal Sunal – İnek Şaban
Şevket Altuğ – Kimya hocası Şevket
Ahmet Sezerel – Ahmet Sezer
Ali Çamlıca – Edebiyat hocası Zühtü
Şener Şen – Badi Ekrem
Hakkı Karadayı – Veysel Efendi
Muharrem Gürses – Müdür
Feridun Şavlı – Domdom Ali
Cem Gürdap – Tulum Hayri
Bülent İğdiroğlu – Kalem Şakir
Ahmet Arıman – Hayta İsmail
Cengiz Nezir – Bozum Cahit
HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.8 olarak belirlenmiştir.
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