Yayınlanma: 21.06.2023 - 11:16

Güncelleme: 21.06.2023 - 11:16

Hababam Sınıfı Uyanıyor; 1976 yapımı, Hababam Sınıfı film serisinin üçüncü filmi olan Türk komedi filmidir. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ertem Eğilmez yaptığı Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin senaryosunu Sadık Şendil kaleme almıştır. Peki, Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi nerede çekildi? Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hababam Sınıfı'na, Mahmut Hoca'nın uzaktan bir akrabası olan Ahmet adında çalışkan bir öğrenci gelir. Hababam Sınıfı, başta köylü diye alay ettiği Ahmet'i de kendisine benzetmeye çalışır. Ne var ki, Ahmet kolay pes etmeyen, duyarlı ve duygulu bir çocuktur.

Sınıfın tüm alaylarına ve çirkin sözlerine maruz kalmasına rağmen mezun olabilmeyi başaran Ahmet, bir köye öğretmen olarak atanır ve Hababam Sınıfı'na hem güzel bir ders verir, hem de onları gururlandırır.

HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Adile Naşit – Hafize Ana

Münir Özkul – Kel Mahmut

Halit Akçatepe – Güdük Necmi

Kemal Sunal – İnek Şaban

Şevket Altuğ – Kimya hocası Şevket

Ahmet Sezerel – Ahmet Sezer

Ali Çamlıca – Edebiyat hocası Zühtü

Şener Şen – Badi Ekrem

Hakkı Karadayı – Veysel Efendi

Muharrem Gürses – Müdür

Feridun Şavlı – Domdom Ali

Cem Gürdap – Tulum Hayri

Bülent İğdiroğlu – Kalem Şakir

Ahmet Arıman – Hayta İsmail

Cengiz Nezir – Bozum Cahit

HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.8 olarak belirlenmiştir.