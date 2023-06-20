Yayınlanma: 20.06.2023 - 14:06

Güncelleme: 20.06.2023 - 14:06

Jane'in Zaferi filminin yönetmen koltuğunda Ridley Scott otururken filmin senaryosunu Danielle Alexandra ve David Twohy kaleme aldı. 1997 yılında ABD'de vizyona giren Jane'in Zaferi filminin türü aksiyondur. Peki, Jane'in Zaferi filmi konusu nedir? Jane'in Zaferi filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

JANE'İN ZAFERİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Teğmen Jordan O’Neill, bu ekibe alınan tek kadın olarak tartışılmaktadır. Henüz erkeklerin bile iyi bir şekilde adapte olamadığı bir bölükte bir kadının barınabilmesi çok tehlikeli görülmektedir. Birliğin bir süre sonra başlayacak eğitimleri bile askerleri bir cehennemin içerisine bırakacaktır. Jordan’ın bu süreçten sağlam bir psikolojiyle çıkması mucizevî olacaktır. Eğitim henüz tamamlanmadan birliğin karşısına tamamlanılması gereken acil bir görev çıkar. Bu Jordan’ın kendisini ispatlayabilmesi için eşsiz bir şanstır.

JANE'İN ZAFERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Demi Moore - Jordan O'Neill

Viggo Mortensen - Master Chief John James Urgayle

Anne Bancroft - Lillian DeHaven

Jason Beghe - Royce

Scott Wilson - C.O. Salem

John Michael Higgins - Chief of Staff

Daniel von Bargen - Theodore Hayes

Morris Chestnut - McCool

James Caviezel - Slovnik

David Vadim - Cortez

Kevin Gage - Instructor Pyro

David Warshofsky - Instructor Johns

Angel David - Newberry

Boyd Kestner - Wickwire

Arthur Max - Barber

Josh Hopkins - Flea

Lucinda Jenney - Blondell

Harry Humphries - Artillery Instructor

JANE'İN ZAFERİ FİLMİNİN İMDb PUANI KAÇTIR?

Jane'in Zaferi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlenmiştir.