Jane'in Zaferi filmi konusu nedir? Jane'in Zaferi filmi oyuncuları kimler?
Jane'in Zaferi Beyaz TV ekranlarda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmseverler Jane'in Zaferi filminin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Peki Jane'in Zaferi filmi konusu nedir? Jane'in Zaferi filmi oyuncuları kimler?
Jane'in Zaferi filminin yönetmen koltuğunda Ridley Scott otururken filmin senaryosunu Danielle Alexandra ve David Twohy kaleme aldı. 1997 yılında ABD'de vizyona giren Jane'in Zaferi filminin türü aksiyondur. Peki, Jane'in Zaferi filmi konusu nedir? Jane'in Zaferi filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
JANE'İN ZAFERİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Teğmen Jordan O’Neill, bu ekibe alınan tek kadın olarak tartışılmaktadır. Henüz erkeklerin bile iyi bir şekilde adapte olamadığı bir bölükte bir kadının barınabilmesi çok tehlikeli görülmektedir. Birliğin bir süre sonra başlayacak eğitimleri bile askerleri bir cehennemin içerisine bırakacaktır. Jordan’ın bu süreçten sağlam bir psikolojiyle çıkması mucizevî olacaktır. Eğitim henüz tamamlanmadan birliğin karşısına tamamlanılması gereken acil bir görev çıkar. Bu Jordan’ın kendisini ispatlayabilmesi için eşsiz bir şanstır.
JANE'İN ZAFERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Demi Moore - Jordan O'Neill
Viggo Mortensen - Master Chief John James Urgayle
Anne Bancroft - Lillian DeHaven
Jason Beghe - Royce
Scott Wilson - C.O. Salem
John Michael Higgins - Chief of Staff
Daniel von Bargen - Theodore Hayes
Morris Chestnut - McCool
James Caviezel - Slovnik
David Vadim - Cortez
Kevin Gage - Instructor Pyro
David Warshofsky - Instructor Johns
Angel David - Newberry
Boyd Kestner - Wickwire
Arthur Max - Barber
Josh Hopkins - Flea
Lucinda Jenney - Blondell
Harry Humphries - Artillery Instructor
JANE'İN ZAFERİ FİLMİNİN İMDb PUANI KAÇTIR?
Jane'in Zaferi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlenmiştir.
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