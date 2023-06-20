Saatte 200 KM filmi konusu nedir? Saatte 200 KM filmi oyuncuları kimler? Saatte 200 KM filmi hikayesi gerçek mi?

Yayınlanma: 20.06.2023 - 12:57

Güncelleme: 20.06.2023 - 12:57

Saatte 200 KM filminin yönetmenliğini Cole Mckay oturuyor. Saatte 200 KM filminin senaryosunu Thunder Levin kaleme aldı. Filmseverler, Saatte 200 KM filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Saatte 200 KM filmi konusu nedir? Saatte 200 KM filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

SAATTE 200 KM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Amatör bir yarışçı, ağabeyini kaybetmesinin ardından intikam almaya karar verir. Yarışa katılacaktır. Ancak bu yarış yasa dışıdır ve hiçbir izin alınmadan sokaklarda gerçekleştirilecektir.

SAATTE 200 KM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jaz Martin - Rick Merchant

Hennely Jimenez - Kelly Garcia

AnnaMaria Demara - Claudia

Cleo Berry - Jake

Darren Anthony Thomas - Kayce

Janet Tracy Keijser - Debbie Merchant

Jared Kahn - Albert

Sean Cory - Attendant

Zedrick Restauro - Phong

Paul Logan - Officer Flynn

Paton Ashbrook - Nurse Rachel

Meredith Thomas - Cherrie the Manager

Michael Gaglio - Dr. Steven

Tommy Nash - Tom Merchant

Pason - Amber

Joe Dioletto - Joe Lucas

Chris Trouble Delfosse - Trouble

René Franco

SAATTE 200 KM FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Saatte 200 KM filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.1 olarak belirlenmiştir.