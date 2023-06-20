Saatte 200 KM filmi konusu nedir? Saatte 200 KM filmi oyuncuları kimler? Saatte 200 KM filmi hikayesi gerçek mi?
Saatte 200 KM filmi Beyaz TV ekranlarında izleyisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Saatte 200 KM filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Saatte 200 KM filmi konusu nedir? Saatte 200 KM filmi oyuncuları kimler?
Saatte 200 KM filminin yönetmenliğini Cole Mckay oturuyor. Saatte 200 KM filminin senaryosunu Thunder Levin kaleme aldı. Filmseverler, Saatte 200 KM filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Saatte 200 KM filmi konusu nedir? Saatte 200 KM filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
SAATTE 200 KM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Amatör bir yarışçı, ağabeyini kaybetmesinin ardından intikam almaya karar verir. Yarışa katılacaktır. Ancak bu yarış yasa dışıdır ve hiçbir izin alınmadan sokaklarda gerçekleştirilecektir.
SAATTE 200 KM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Jaz Martin - Rick Merchant
Hennely Jimenez - Kelly Garcia
AnnaMaria Demara - Claudia
Cleo Berry - Jake
Darren Anthony Thomas - Kayce
Janet Tracy Keijser - Debbie Merchant
Jared Kahn - Albert
Sean Cory - Attendant
Zedrick Restauro - Phong
Paul Logan - Officer Flynn
Paton Ashbrook - Nurse Rachel
Meredith Thomas - Cherrie the Manager
Michael Gaglio - Dr. Steven
Tommy Nash - Tom Merchant
Pason - Amber
Joe Dioletto - Joe Lucas
Chris Trouble Delfosse - Trouble
René Franco
SAATTE 200 KM FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Saatte 200 KM filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.1 olarak belirlenmiştir.
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