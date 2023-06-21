Yayınlanma: 21.06.2023 - 10:35

Güncelleme: 21.06.2023 - 10:35

Recep İvedik 6 filminin yönetmenliği ve senaristliğini Şahan Gökbakar ve kardeşi Togan Gökbakar üstlendi. 8 Kasım 2019 yılında vizyona giren Recep İvedik 6 filminin türü Türk komedidir. Filmseverler, Recep İvedik 6 filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Recep İvedik 6 filmi konusu nedir? Recep İvedik 6 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 6 filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

RECEP İVEDİK 6 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Recep İvedik 6, Konya'ya giderken kendisini Kenya'da bulan Recep İvedik'in maceralarını konu ediyor. Recep İvedik'in hayatı kendisine gelen bir davet ile bambaşka bir hal alır. Davet ile Recep İvedik, kuru fasulye festivaline çağırılmaktadır. Daveti memnuniyetle karşılayan Recep, arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak Konya'ya doğru yola koyulur. Daha yolculuğa başlar başlamaz türlü talihsizlikler yaşayan ikili, yolculuğun sonunda kendilerini Konya yerine Kenya'da bulur. Seyahat acentesinin hatası sonucu Kenya'ya gelen Recep ve Nurullah, Türkiye'ye geri dönmenin yolunu arar. Bilmedikleri bir coğrafyada bulunan Recep ile Nurullah, kendilerini birden iki düşman yerli kabilenin arasında bulur. Kendisine has yöntemlerle içinde bulunduğu vahşi dünyada ayakta kalmaya çalışan Recep'in başına bu süreçte birbirinden ilginç olaylar gelir.

RECEP İVEDİK 6 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 6 filminin çekimleri 3 Eylül 2018'de başladı. Çekimlerin bir bölümü Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Longoz Ormanı'nda yapıldı.

RECEP İVEDİK 6 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Nurullah Çelebi - Nurullah Sağlam

Somer Karvan - Tur rehberi Ersin

Muhammed Ali Dönmez - Nurullah'ın yeğeni

Mbaye Dieng - Songa

Chidi Benjamin John - Nahu Şef

Lorraine Kadye - Zouya

Kepsin Misodi Teke - Hunkutu Şef

RECEP İVEDİK 6 FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Recep İvedik 6 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.9 olarak belirlenmiştir.