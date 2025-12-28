Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Filmin senaristliğini Sadık Şendil üstleniyor. Peki, Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin konusu ne? Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin oyuncuları kim?

HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİNİN KONUSU NE?

Hababam Sınıfı'na, Mahmut Hoca'nın uzaktan bir akrabası olan Ahmet adında çalışkan bir öğrenci gelir. Hababam Sınıfı, başta köylü diye alay ettiği Ahmet'i de kendisine benzetmeye çalışır. Ne var ki, Ahmet kolay pes etmeyen, duyarlı ve duygulu bir çocuktur.

Sınıfın tüm alaylarına ve çirkin sözlerine maruz kalmasına rağmen mezun olabilmeyi başaran Ahmet, bir köye öğretmen olarak atanır ve Hababam Sınıfı'na hem güzel bir ders verir, hem de onları gururlandırır.

HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Adile Naşit – Hafize Ana

Münir Özkul – Kel Mahmut

Halit Akçatepe – Güdük Necmi

Kemal Sunal – İnek Şaban

Şevket Altuğ – Kimya hocası Şevket

Ahmet Sezerel – Ahmet Sezer

Ali Çamlıca – Edebiyat hocası Zühtü

Şener Şen – Badi Ekrem

Hakkı Karadayı – Veysel Efendi

Muharrem Gürses – Müdür

Feridun Şavlı – Domdom Ali

Cem Gürdap – Tulum Hayri

Bülent İğdiroğlu – Kalem Şakir

Ahmet Arıman – Hayta İsmail

Cengiz Nezir – Bozum Cahit

HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.8 olarak belirlenmiştir.