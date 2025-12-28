Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Filmin senaristliğini Sadık Şendil üstleniyor. Peki, Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin konusu ne? Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin oyuncuları kim?
HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİNİN KONUSU NE?
Hababam Sınıfı'na, Mahmut Hoca'nın uzaktan bir akrabası olan Ahmet adında çalışkan bir öğrenci gelir. Hababam Sınıfı, başta köylü diye alay ettiği Ahmet'i de kendisine benzetmeye çalışır. Ne var ki, Ahmet kolay pes etmeyen, duyarlı ve duygulu bir çocuktur.
Sınıfın tüm alaylarına ve çirkin sözlerine maruz kalmasına rağmen mezun olabilmeyi başaran Ahmet, bir köye öğretmen olarak atanır ve Hababam Sınıfı'na hem güzel bir ders verir, hem de onları gururlandırır.
HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Adile Naşit – Hafize Ana
Münir Özkul – Kel Mahmut
Halit Akçatepe – Güdük Necmi
Kemal Sunal – İnek Şaban
Şevket Altuğ – Kimya hocası Şevket
Ahmet Sezerel – Ahmet Sezer
Ali Çamlıca – Edebiyat hocası Zühtü
Şener Şen – Badi Ekrem
Hakkı Karadayı – Veysel Efendi
Muharrem Gürses – Müdür
Feridun Şavlı – Domdom Ali
Cem Gürdap – Tulum Hayri
Bülent İğdiroğlu – Kalem Şakir
Ahmet Arıman – Hayta İsmail
Cengiz Nezir – Bozum Cahit
HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.8 olarak belirlenmiştir.