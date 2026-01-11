Haber Merkezi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Alix Delaporte üstleniyor. Peki, Haber Merkezi filminin konusu ne? Haber Merkezi filminin oyuncuları kim?
HABER MERKEZİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Gabrielle prestijli bir haber programına katılır. Hiçbir resmi eğitimi olmadan, kendini kanıtlamalı ve deneyimli özel muhabirlerden oluşan bir ekipte kendine yer bulmalıdır.
HABER MERKEZİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Vincent Elbaz
Alice Isaaz
Roschdy Zem
Pascale Arbillot
Pierre Lottin
Jean-Charles Clichet
HABER MERKEZİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Haber Merkezi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.