Karanlık Cinayetler filminin konusu ne? Karanlık Cinayetler filminin oyuncuları kim?
Karanlık Cinayetler (The Frozen Ground) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Karanlık Cinayetler filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Karanlık Cinayetler filminin konusu ne? Karanlık Cinayetler filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Karanlık Cinayetler filminin yönetmeliğini ve senaristliğini Scott Walker üstleniyor. Peki, Karanlık Cinayetler filminin konusu ne? Karanlık Cinayetler filminin oyuncuları kim?
KARANLIK CİNAYETLER FİLMİNİN KONUSU NE?
17 kadını kaçırıp öldürmek suçundan 461 yıl hapse mahkum edilen Amerika’nın en azılı serili katillerinden biri olan Robert Hansen’ın gerçek hikayesinden yola çıkıyor. Emekliliğine haftalar kalmış dedektif Jack Halcombe son iki yılda 8 kadının benzer şekilde ortadan kaybolmasının ardında bir seri katil olduğundan şüphelenmektedir. Ancak ortada tek sağlam bir ipucu bile yoktur. Fakat bir gün Cindy isimli genç bir kız arkasında iz bırakmayan katilin elinden son anda kurtulmayı başarır. Dedektif Jack, Cindy ile görüşüp kanıtlar toplamaya çalışmaktadır katil ise Cindy’nin peşindedir. Katili yakalamak için her türlü tehlikeyi göze alan Jack kendini zamana karşı bir yarışın içinde bulur.
KARANLIK CİNAYETLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Nicolas Cage
John Cusack
Vanessa Hudgens
Dean Norris
50 Cent
Katherine LaNasa
Kevin Dunn
Kurt Fuller
Gia Mantegna
Brad William Henke
Matt Gerald
Ryan O'Nan
KARANLIK CİNAYETLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Karanlık Cinayetler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.
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