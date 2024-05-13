Yayınlanma: 13.05.2024 - 22:37

Güncelleme: 13.05.2024 - 22:37

Karanlık Cinayetler filminin yönetmeliğini ve senaristliğini Scott Walker üstleniyor. Peki, Karanlık Cinayetler filminin konusu ne? Karanlık Cinayetler filminin oyuncuları kim?

KARANLIK CİNAYETLER FİLMİNİN KONUSU NE?

17 kadını kaçırıp öldürmek suçundan 461 yıl hapse mahkum edilen Amerika’nın en azılı serili katillerinden biri olan Robert Hansen’ın gerçek hikayesinden yola çıkıyor. Emekliliğine haftalar kalmış dedektif Jack Halcombe son iki yılda 8 kadının benzer şekilde ortadan kaybolmasının ardında bir seri katil olduğundan şüphelenmektedir. Ancak ortada tek sağlam bir ipucu bile yoktur. Fakat bir gün Cindy isimli genç bir kız arkasında iz bırakmayan katilin elinden son anda kurtulmayı başarır. Dedektif Jack, Cindy ile görüşüp kanıtlar toplamaya çalışmaktadır katil ise Cindy’nin peşindedir. Katili yakalamak için her türlü tehlikeyi göze alan Jack kendini zamana karşı bir yarışın içinde bulur.

KARANLIK CİNAYETLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nicolas Cage

John Cusack

Vanessa Hudgens

Dean Norris

50 Cent

Katherine LaNasa

Kevin Dunn

Kurt Fuller

Gia Mantegna

Brad William Henke

Matt Gerald

Ryan O'Nan

KARANLIK CİNAYETLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Karanlık Cinayetler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.