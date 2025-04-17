Haberci filminin konusu ne? Haberci filminin oyuncuları kim?

Haberci (The Postman) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Haberci filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Haberci filminin konusu ne? Haberci filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Haberci filminin konusu ne? Haberci filminin oyuncuları kim?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.04.2025 - 19:43

Haberci filminin yönetmen koltuğunda Kevin Costner oturuyor. Filmin senaristliğini Eric Roth, Brian Helgeland üstleniyor. Peki, Haberci filminin konusu ne? Haberci filminin oyuncuları kim? 

DERİN DARBE FİLMİNİN KONUSU NE?

2013 yılında, savaş sonrası, günlük yaşam altüst olmuştur. Toplum, pek çok ilkel kabilelere bölünmüştür. Bu kabileler, bir yandan da birbiriyle iletişim kurmaya çalışmaktadır. Toplum, başında General Bethleyhem'in (Will Patton) bulunduğu Holnists adlı bir ordu tarafından tehdit edilmektedir. Ancak, bu durum beklenmeyen bir kahramanın ortaya çıkması ile bozulur. Bu kişi, getirdiği mektuplarla umudun sembolü olan, geçmişteki insanlar ve kişilerle bağlantıya geçilmesini sağlayan 'Postacı'dır.

DERİN DARBE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Giovanni Ribisi

Kevin Costner

Olivia Williams

Larenz Tate

James Russo

Will Patton

Daniel Von Bargen

Scott Bairstow

Todd Allen

Roberta Maxwell

DERİN DARBE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Haberci filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.


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