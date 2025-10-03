Hachi: A Dog’s Tale filminin yönetmen koltuğunda Lasse Hallström oturuyor. Filmin senaristliğini Richard Gere, Joan Allen, Sarah Roemer üstleniyor. Peki, Hachi: A Dog’s Tale filminin konusu ne? Hachi: A Dog’s Tale filminin oyuncuları kim?
HACHI FİLMİNİN KONUSU NE?
Hachi: A Dog’s Tale, Richard Gere’in canlandırdığı profesör Parker Wilson’ın, tren istasyonunda bulduğu Japon kökenli meşhur Akita inu cinsi köpeği evine almasıyla başlar. İlk önce eşinin sert tepkilerini gören profesörün köpekle aralarındaki bağ gün geçtikçe daha da sağlamlaşır. Kısa zamanda tüm aileye kendini sevdiren Hachi, Wilson ailesinin köpeği olur Profesörü işe giderken her gün tren istasyonuna kadar yolcu eder ve döneceği saatte her zaman yerinde olup onu bekleyen bir yol arkadaşı olur.
HACHI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Richard Gere
Joan Allen
Sarah Roemer
Cary-Hiroyuki Tagawa
Jason Alexander
Erick Avari
Davenia McFadden
Robert Capron
Bates Wilder
Robbie Sublett
Tora Hallstrom
Oscar Castillo
Michael Kelly
Thomas Tynell
Rob Degnan
HACHI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hachi: A Dog’s Tale filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.