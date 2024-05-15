Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi filminin konusu ne? Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi filminin oyuncuları kim?
Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi (achiko: A Dog's Tale) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi filminin konusu ne? Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi filminin yönetmen koltuğunda Lasse Hallström oturuyor. Filmin senaristliğini Kaneto Shindô ve Stephen P. Lindsey üstleniyor. Peki, Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi filminin konusu ne? Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi filminin oyuncuları kim?
BİR KÖPEĞİN HİKAYESİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir profesör ile bir köpek arasındaki müthiş dostluğu konu edinen. 1987 yılında Hachiko Monogatari isimli Japon filmine konu olan gerçek olaylar bu defa Stephen P. Lindsay tarafından senaryolaştırılmıştır.
BİR KÖPEĞİN HİKAYESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Richard Gere - Parker Wilson
Sarah Roemer - Andy Wilson
Joan Allen - Cate Wilson
Jason Alexander - Carl
Erick Avari - Jasjeet
Cary-Hiroyuki Tagawa - Ken
BİR KÖPEĞİN HİKAYESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.
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