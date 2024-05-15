Yayınlanma: 15.05.2024 - 14:08

Güncelleme: 15.05.2024 - 14:08

Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi filminin yönetmen koltuğunda Lasse Hallström oturuyor. Filmin senaristliğini Kaneto Shindô ve Stephen P. Lindsey üstleniyor. Peki, Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi filminin konusu ne? Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi filminin oyuncuları kim?

BİR KÖPEĞİN HİKAYESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir profesör ile bir köpek arasındaki müthiş dostluğu konu edinen. 1987 yılında Hachiko Monogatari isimli Japon filmine konu olan gerçek olaylar bu defa Stephen P. Lindsay tarafından senaryolaştırılmıştır.

BİR KÖPEĞİN HİKAYESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Richard Gere - Parker Wilson

Sarah Roemer - Andy Wilson

Joan Allen - Cate Wilson

Jason Alexander - Carl

Erick Avari - Jasjeet

Cary-Hiroyuki Tagawa - Ken

BİR KÖPEĞİN HİKAYESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.