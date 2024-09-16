Hacks dizisi konusu nedir? Hacks dizisi oyuncuları kimlerdir?
76. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Shogun gecede 18 ödül kazanarak tarihi bir başarıya imza atarken Hiroyuki Sanada ve Anna Sawai, drama dalında En İyi Oyuncu ödüllerini aldı. Hacks komedide, Baby Reindeer ise mini dizi kategorisinde öne çıkan yapımlar oldu. Peki, Hacks dizisi konusu nedir? Hacks dizisi oyuncuları kimlerdir?
76. Emmy Ödülleri Los Angeles’taki Peacock Tiyatrosu’nda gerçekleşen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. ABD dizi endüstrisinin en prestijli ödüllerinden olan Emmy'ler bu yıl da büyük ilgi gördü. Komedi dalında ise Hacks, En İyi Komedi Dizisi ödülünü alırken, The Bear da aynı kategoride 10 ödülle gecede önemli bir yer edindi. Peki, Hacks dizisi konusu nedir? Hacks dizisi oyuncuları kimlerdir?
HACKS DİZİSİ KONUSU
Deborah Vance, efsanevi bir Las Vegas komedyenidir. Ancak Deborah eski popülerliğini kaybetmiştir. Bu duruma bir çözüm bulmaya çalışan komedyen, , eski popülaritesini kazanabilmek için 25 yaşındaki bir danışmandan yardım ister.
HACKS DİZİSİ OYUNCULARI
Jean Smart, Hannah Einbinder, Carl Clemons-Hopkins
Etiketler: #konusu nedir? #Hacks
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