Yayınlanma: 16.09.2024 - 13:53

Güncelleme: 16.09.2024 - 13:53

76. Emmy Ödülleri Los Angeles’taki Peacock Tiyatrosu’nda gerçekleşen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. ABD dizi endüstrisinin en prestijli ödüllerinden olan Emmy'ler bu yıl da büyük ilgi gördü. Komedi dalında ise Hacks, En İyi Komedi Dizisi ödülünü alırken, The Bear da aynı kategoride 10 ödülle gecede önemli bir yer edindi. Peki, Hacks dizisi konusu nedir? Hacks dizisi oyuncuları kimlerdir?

HACKS DİZİSİ KONUSU

Deborah Vance, efsanevi bir Las Vegas komedyenidir. Ancak Deborah eski popülerliğini kaybetmiştir. Bu duruma bir çözüm bulmaya çalışan komedyen, , eski popülaritesini kazanabilmek için 25 yaşındaki bir danışmandan yardım ister.

HACKS DİZİSİ OYUNCULARI

Jean Smart, Hannah Einbinder, Carl Clemons-Hopkins