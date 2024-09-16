The Bear dizisi konusu nedir? The Bear dizisi oyuncuları kimlerdir?

76. Emmy ödülleri sahiplerini buldu. The Bear, ana ödüllerde ve Yaratıcı Sanatlar Emmy'lerinde 11 Emmy kazanarak geçen yılki kendi rekorunu kırdı. Peki, The Bear dizisi konusu nedir? The Bear dizisi oyuncuları kimlerdir?

The Bear dizisi konusu nedir? The Bear dizisi oyuncuları kimlerdir?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2024 - 13:48

ABD’de ‘Televizyonun Oscarları‘ olarak nitelendirilen Emmy Ödülleri’nin 76’ncısına ‘The Bear’ damga vurdu.  Peki, The Bear dizisi konusu nedir? The Bear dizisi oyuncuları kimlerdir?

THE BEAR KONUSU

Gastronomi dünyasından genç bir şef olan Carmen "Carmy" Berzatto, erkek kardeşinin intiharının ardından aile kurumunun yönetimini devralmak için Chicago'ya dönmek zorunda kalır. Kendi dünyasından uzakta olan Carmy, bir trajedinin sonuçlarına katlanırken küçük bir işletmenin, inatçı bir personelin ve gergin aile ilişkilerinin ezici sorumluluklarıyla uğraşmak zorundadır.

THE BEAR OYUNCULARI

Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri


Etiketler: #konusu nedir? #The Bear

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