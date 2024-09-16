The Bear dizisi konusu nedir? The Bear dizisi oyuncuları kimlerdir?
76. Emmy ödülleri sahiplerini buldu. The Bear, ana ödüllerde ve Yaratıcı Sanatlar Emmy'lerinde 11 Emmy kazanarak geçen yılki kendi rekorunu kırdı. Peki, The Bear dizisi konusu nedir? The Bear dizisi oyuncuları kimlerdir?
ABD’de ‘Televizyonun Oscarları‘ olarak nitelendirilen Emmy Ödülleri’nin 76’ncısına ‘The Bear’ damga vurdu. Peki, The Bear dizisi konusu nedir? The Bear dizisi oyuncuları kimlerdir?
THE BEAR KONUSU
Gastronomi dünyasından genç bir şef olan Carmen "Carmy" Berzatto, erkek kardeşinin intiharının ardından aile kurumunun yönetimini devralmak için Chicago'ya dönmek zorunda kalır. Kendi dünyasından uzakta olan Carmy, bir trajedinin sonuçlarına katlanırken küçük bir işletmenin, inatçı bir personelin ve gergin aile ilişkilerinin ezici sorumluluklarıyla uğraşmak zorundadır.
THE BEAR OYUNCULARI
Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri
Etiketler: #konusu nedir? #The Bear
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