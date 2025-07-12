Hadi İnşallah filminin yönetmen koltuğunda Ali Taner Baltacı oturuyor. Filmin senaristliğini Murat Kaman ve Emrah Kaman üstleniyor. Peki, Hadi İnşallah filminin konusu ne? Hadi İnşallah filminin oyuncuları kim?

HADİ İNŞALLAH FİLMİNİN KONUSU NE?

PuCCa erkek arkadaşı tarafından terkedilince dört yılını geçirdiği Ankara'dan İzmir'e ailesinin yanına döner. Çok ama çok mutsuzdur, ayrılık acısı çeker. Evden çıkmaz ve kendini yemeğe verir. Uzun süre eve kapanan ve her ayrılık sendromunu yaşayan PuCCa'nın artık bunları atlatması gerekmektedir. Babasının aracılığıyla bir iş görüşmesine gider. Aslında hiç çalışmak istememektedir. Ancak gittiği iş görüşmesinde gördüğü Pekmez bir anda hayatını değiştirir ve hemen işi kabul eder. Artık İzmir'de yayın yapan yerel bir TV kanalında muhabirdir.

HADİ İNŞALLAH FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Murat Boz

Büşra Pekin

Şinasi Yurtsever

Müjde Uzman

Cezmi Baskın

Hülya Gülşen

HADİ İNŞALLAH FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hadi İnşallah filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.