Hafta sonunu evde geçirenlere 5 film önerisi

Yayınlanma: 01.09.2024 - 12:53

Güncelleme: 01.09.2024 - 12:53

Hafta sonu evde sakin ve huzurlu geçirmek isteyenler için birbirinden özel 5 film sizi koltuğunuzdan alıp bambaşka yerlere götürecek...

1. Vaatler Ülkesi – Ziemia Obiecana (1975) – IMDb: 7.8

Film, 20. yüzyılın başında Polonya’nın sanayi şehri olan Lodz’da bir Alman, bir Yahudi ve bir Polonyalı üç genç arkadaşın aralarındaki farklılıklara aldırmadan sermayelerini bir araya getirerek, ortak bir tekstil fabrikası kurma çabaları ve sonrasında amansızca servet peşinde koşmalarının hikayesi anlatmaktadır.

Oyuncular: Daniel Olbrychski, Andrzej Seweryn, Wojciech Pszoniak, Kalina Jedrusik

Yönetmen: Andrzej Wajda

2. Dekameron’un Aşk Öyküleri – Il Decameron (1971) – IMDb: 7.0

100 uzun öyküden oluşan Decameron adlı alegorik eserinden uyarlanan film, Rönesans şairi Giovanni Boccaccio’nun 1353’te tamamladığı hikayelerin sadece dokuz tanesini anlatmaktadır. Öykülerin tamamı Orta Çağ dönemindeki İtalya’da geçer.

Oyuncular: Ninetto Davoli, Franco Citti, Angela Luce

Yönetmen: Pier Paolo Pasolini

3. Yanlış Kapı – Knock Knock (2015) – IMDb: 4.9

Film, başarılı bir mimar olan Evan Webber’ın başına gelen kabus dolu olayları anlatıyor. Yağmurlu bir gecede, eşi ve çocuklarının evde olmadığı bir hafta sonu esrarengiz bir şekilde kapısında beliren iki gizemli kadının gelmesiyle Evan’ın hayatı alt üst olur. Mutlu bir evliliği olan ve standart bir hayat yaşayan Evan Webber için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Oyuncular: Keanu Reeves, Lorenza Izzo, Ana de Armas, Ignacia Allamand

Yönetmen: Eli Roth

4. Gece Nöbeti – The Night Clerk (2020) – IMDb: 5.6

Film, oldukça zeki ve otistik olan Bart Bromley adındaki bir otel görevlisinin hayatını anlatıyor. Bart, sosyal becerilerini geliştirmek için otele gelen misafirleri güvenlik kameraları ile kaydetmektedir. Fakat bir gün otelde bir cinayet işlenir ve baş şüpheli haline gelen Bart masumiyetini ispatlamak zorunda kalır. Bu sırada oteldeki bir müşteri ile bağ kurar. Bağ kurduğu kadının da cinayete kurban gitmemesi için bir an önce gerçek katili durdurmalıdır.

Oyuncular: Tye Sheridan, Ana de Armas, Helen Hunt, John Leguizamo

Yönetmen: Michael Cristofer

5. Sergio (2020) – IMDb: 6.2

Film, karizmatik Birleşmiş Milletler diplomatı Sergio Vieira de Mello’nun siyasi kariyerinin en zor görevinde verdiği mücadeleyi anlatıyor. Masum insanları korumak adına bir çok devlet büyüğü ile mücadele etmiştir. Sevdiği kadınla hayatına devam etmeden önce son bir görev yapmaya karar veren Sergio için işler beklenilenden daha zor ve çetin olacaktır.

Oyuncular: Wagner Moura, Ana de Armas, Bradley Whitford, Garret Dillahunt

Yönetmen: Greg Barker